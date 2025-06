米津玄師「Plazma / BOW AND ARROW」がオリコンデイリー1位！ソロアーティスト今年度最高初日売上を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が6月11日にリリースした15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」が、6月10日付「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日(店着日)に20.8万枚を売り上げ、1位を記録。初日売上にして「ソロアーティスト今年度最高初週売上」を記録した。

リリースが近づくにつれて予約が殺到し、フラゲ日である6月10日には、ECサイトや店舗で完売御礼(在庫なし)の状態となった。

本作はダブルA面シングルとなり、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』主題歌「Plazma」と、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」を収録。

ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージの「ハロ盤」、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにした「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態が発売されている。

「インストーラーデバイス盤」にのみDVDが付属し、「Plazma」「BOW AND ARROW」のMVの他、羽生結弦による「BOW AND ARROW」Short Program ver、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像などを収録。全店舗共通特典として、「Plazma / BOW AND ARROW」サイリウムチャームが用意された。

また、このシングルには『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』の最速チケット申し込みが可能なシリアルナンバーが全形態に封入されており、6月15日まで応募を受け付け中。

なお、店着日である6月10日から、タワーレコード渋谷店では「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』のコラボフォトスポット展示、全国44店舗のCDショップでは、ワールドツアー『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK 』のライブ写真展、そしてタワーレコードとHMVでそれぞれエクスクルーシブ写真を使用したポスター展示が開催中だ。

