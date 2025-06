愛美が、8月20日に1stハーフアルバム『A/CODE』を発売することを発表した。ハーフアルバムのジャケット写真と新アーティスト写真も公開となった。 ◆愛美 画像 初のリリースとなるハーフアルバムのタイトル『A/CODE』は、愛美のイニシャルで、アルファベットの始まりとなる「A」と音楽・メッセージを表した「CODE」を掛け合わせた造語だという。“これまでの音楽より、ヘヴィーで重厚感のあるサウンドと共に、新しい愛美の「はじまり(A)の音楽(CODE)」を受け取ってほしい”というメッセージが込められているとのこと。収録楽曲にはリード曲「AthisCode」を含む新録6曲が収録され、全楽曲、愛美が作詞を担当している。 CDは初回限定盤と通常盤の2形態で発売される。初回限定盤に同梱されるBlu-rayには、リード曲「AthisCode」のミュージックビデオとそのメイキング映像に加え、2024年に開催された<AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”>の東京・豊洲PIT公演の模様が収録される。初めてのオールスタンディング、そしてアーティスト活動を再開してからは初の声出し解禁となった<AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”>の模様は、ここでしか見ることができないので、是非ご覧いただきたい。 さらに、1stハーフアルバム『A/CODE』を引っ提げて、スタンディングライブツアー<AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”>の開催も決定した。本ツアーは11月1日の神奈川・YOKOHAMA Bay Hallを皮切りに、大阪・愛知の全国3都市で開催される。チケットは、1stハーフアルバム『A/CODE』初回製造分に封入される「<AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”>チケット先行 抽選シリアルコード」からの申し込むことができるほか、愛美の公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」にてチケット抽選先⾏が実施される。「OKOMAISON」での先⾏受付期間は本⽇から7月6日23時59分まで。公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」にこれから⼊会する⽅も受付期間内であれば申し込みの対象になるので、こちらもチェックしてほしい。 ■1stハーフアルバム『A/CODE』2025年8月20日(水)発売 ○初回限定盤価格:¥9,100(税込) 品番:KICS-94210形態:CD + Blu-ray ・CD「AthisCode」Lyrics:愛美 / Music:高橋涼 / Arrangement:島崎貴光他全6曲収録予定・Blu-ray「AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”」2024.8.4 豊洲PIT「AthisCode」 Music Video「AthisCode」 Music Video メイキング映像・初回限定盤特典32Pブックレット「AIMI LIVE TOUR […]

The post 愛美、1stハーフアルバム『A/CODE』発売決定。11月よりワンマンライブツアー開催発表も first appeared on BARKS.