BugLugが始動15周年を記念して、8月9日に日比谷野外大音楽堂でワンマンライブ<ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜>を開催する。 ◆「獏」リリックビデオ このワンマンに向けて始動した3ヶ月連続デジタルリリース企画「侵色」より、第2弾楽曲「獏」のリリックビデオが本日公開された。 これまでのアグレッシブなスタイルとは異なり、魂のこもったメロディが印象的な本作は、BugLugにとって初の本格バラード。その魅力を余すことなく伝える映像と歌詞のシンクロが、楽曲の世界観をより深く描き出している。 注目すべきは、本作のレコーディングを手がけたのが、世界的エンジニア・マイケル・ツィマリングであること。彼から届いたコメントは、以下の通り。 「この曲がこんなに素晴らしい作品に仕上がって、本当に驚きました。ヒット曲になりそうな予感がします。素晴らしい演奏と素晴らしいレコーディング、そして皆さんの多大な協力のおかげで実現しました。この素晴らしい曲に私を選んでくれてありがとう。幸運を祈ります。改めて感謝します」──マイケル・Z なお、楽曲の世界観を表現した新ヴィジュアルも公開されており、デジタルリリースに関する詳細は後日発表予定。 さらに、「獏」のモチーフである「青」をテーマにした2マンツアー<侵色BLUE BULLET>の開催も決定。共演はΛrlequiΩ。過去には激しくぶつかり合うようなステージを展開してきた両者だが、今回は長年の共演を経て、より深化した関係性の中で新たな化学反応が期待される。 <BugLug 2MAN LIVE TOUR「侵色~BLUE BULLET~」>2025年6月14日(土)名古屋ell.FITSALL開場 / 開演 17:00 / 17:30 2025年6月15日(日)梅田BANGBOO開場 / 開演 17:00 / 17:30 2025年6月27日(金)Spotify O-WEST開場 / 開演 18:00 / 18:30 出演アーティストBugLug / ΛrlequiΩ チケット前売 ¥6,000(D代別)・TicketTown・イープラス・ローソンチケット [Lコード:71585]・チケットぴあ [Pコード:300-690] <ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜>8月9日(土)日比谷公園大音楽堂開場 17:00 / 開演 18:00 チケット発売中イープラス https://eplus.jp/sf/detail/0410230001?P6=001&P1=0402ローチケ https://l-tike.com/チケットぴあ https://t.pia.jp/ <BugLug主催Fes.『バグサミ2025』>7月22日(火)Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE […]

The post BugLug、初のバラードシングル「獏」リリックビデオ公開 first appeared on BARKS.