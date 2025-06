音楽プロデューサー”けんたあろは”として活動する清野研太朗が、シンガーソングライターとして8作目となる配信シングル「素敵な人生」を6月11日にリリースした。 ◆「素敵な人生」MV 今年1月にリリースしたアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』のオープニングテーマ「異世界協奏曲」が”令和の応援歌”として話題となっている清野研太朗。同楽曲は二宮和也のカバーアルバム企画第2弾『○○と二宮と2』に収録が決定しており、情報解禁に伴い発表した清野のコメント投稿が182万インプレッションを獲得するなど、大きな注目を集めている。 また、本日21時には、清野研太朗の楽曲で初となる実写のMVが公開。音楽活動に奔走しながらも伸び悩む少女の物語が、夢の中のような独特の世界観で表現されている。 同作品は、人生における葛藤や挫折などを通して“素敵な人生”を追い求めるすべての人々の背中を優しく押すような、否定も肯定もしない、唯一無二の応援ソングだ。 「素敵な人生」 2025年6月11日(水) リリース配信リンク:https://seinokentaro.lnk.to/Wonderfullife 関連リンク◆清野研太朗 オフィシャルTikTok◆清野研太朗 オフィシャルX(Twitter)◆清野研太朗 オフィシャルYouTubeチャンネル◆清野研太朗 オフィシャルInstagram

