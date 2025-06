直田姫奈が、9月14日に東京・神田明神ホールにて<直田姫奈 Hina Suguta 2nd LIVE - FEVER ->を開催することを発表した。解禁に併せて、エレキギターと共に写るライブビジュアルが解禁された。 直田は6月11日に自身初のCD作品となる1stアルバム『FEVER -僕たちの計画-』をリリースした。2024年5月開催の1stライブから約一年半ぶりのライブとなる本公演は、アルバムを引っ提げての開催となる。 演奏は前公演から引き続き、リアジュボーンがバックバンドとして出演する。アルバム全楽曲を生バンドで披露するほか、直田本人のギター演奏や本公演で新曲も初披露されるとのこと。さらにゲストとして、レーベルメイトでもある声優・大西亜玖璃が出演することが決定している。お互いの楽曲をコラボする他、彼女のソロパートもあるので楽しみにしてほしい。 ◾️<直田姫奈 Hina Suguta 2nd LIVE - FEVER ->日程:2025年9月14日(日)場所:神田明神ホール時間:昼公演 開場14:30 / 開演15:00夜公演 開場17:30 / 開演18:00 ゲスト出演:大西亜玖璃演奏:リアジュボーン(Guitar:浅井真 / Bass:西川響 / Drums:柴田尚) 料金:全席指定¥9,900(税込/別途ドリンク代必要)ホームページ最速先行受付期間:6月14日(土)10:00〜6月22日(日)23:59受付URL:https://eplus.jp/hina-suguta/ ◾️1stアルバム『FEVER -僕たちの計画-』2025年6月11日(水)発売COCX-42480 ¥3,300(税込) CD購入URL:https://sugutahina.lnk.to/fever_ec 配信URL:https://sugutahina.lnk.to/fever ◆収録内容 1. ラベンダー・ブルー 2. My Truth 3. ばっかだな 4. たどり着いた場所であたしお熱が出ている 5. Monday Night 6. レスピラールの花束 7. エヌ・オー 8. DAYDREAM BEAT 9. ASTRO […]

