ロックバンド「B'z」の松本孝弘さんが、体調不良のため、主催するライブイベント「B’z presents UNITE #02」への出演を辞退することが公式サイトで公表されました。

また、松本孝弘さん・稲葉浩志さんのコメントも発表されました。



公式サイトでは「いつもB’z、松本孝弘・稲葉浩志を応援してくださり、誠にありがとうございます。」「松本孝弘につきまして、体調不良により医療機関で受診したところ、療養が必要と診断されました。メンバー、スタッフで協議の上、公演直前で大変申し訳ございませんが、B’z presents UNITE #02への出演を見合わせさせていただくこととなりました。」と、報告。

続けて「UNITE #02自体は、『是非開催して欲しい』との松本自身の強い希望から、稲葉とサポートメンバーとで開催させていただきます。なお、B’z presents UNITE #02のチケットをお持ちの方でご参加を辞退されたい方につきましては、払い戻しを行わせていただきます。」と、綴りました。

そして「また、ご理解いただきました出演者のTHE YELLOW MONKEY、マキシマム ザ ホルモン、MAN WITH A MISSION、ONE OK ROCKのメンバーの皆様、関係者の皆様には、深く感謝申し上げます。」と、記しました。

公式サイトでは「松本孝弘の今後の活動ですが、本人の体調を見ながら、一日でも早く元気な姿で皆様の前に戻れるよう、体調回復に努めて参ります。」と、投稿。

続けて「改めまして、UNITE #02の松本の出演を辞退させていただきますこと、ファンの皆様、並びに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けいたしますことをメンバー・スタッフ一同、心よりお詫び申し上げます。」と、記しました。







また、松本孝弘さんもコメントを発表し「この度は僕の健康上の理由でファンの皆様、関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません。」と、謝罪。



続けて「僕自身も本当に楽しみにしていた B’z 主催のイベント “UNITE” に出演できないのはとても悔しく、残念でならないのと同時にこのイベントを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、共演者の皆様に心よりお詫びいたします。この先まだまだ音楽活動を続けるためにも、今回は大事を取って出演を断念しました事、ご理解頂けましたら幸いです。」と、綴りました。

最後に、松本孝弘さんは「必ず元気になってLIVE-GYMのステージに戻って来たいと思います!」と、ファンに向けて呼びかけています。





更に、稲葉浩志さんもコメントを発表し「急なお知らせでファンの皆様にはご心配をおかけすることになり本当に申し訳ありません。」と、謝罪。



続けて「私にとってはB’z=松本孝弘なので、彼無しでのB’zの作品のパフォーマンスは考えていませんし、ファンの皆様も同じ気持ちだと思います。ただ、今回のUNITE #02に限ってはなんとかやり遂げてほしい、との想いを松本から伝えられ、ここはバンド、スタッフと力を合わせ、UNITEの名の元にこのライブを敢行することと致しました。」と、綴りました。

そして当日は私とバンド、一丸となって全力で歌と演奏をお届けする所存です。この状態での開催を承諾していただいた、THE YELLOW MONKEY, マキシマム ザ ホルモン, MAN WITH A MISSION, ONE OK ROCKの皆様には心の底から感謝申し上げます。」と、その思いを綴っています。



