à¸µ¥®¥ã¥ë·Ï¥â¥Ç¥ëá37ºÐ½÷Í¥¡¢Ìîµå¥æ¥Ë»Ñ¤Ç¸åÇÚ½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÆó¿Í♡¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ý¡¼¥º
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ(37)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÈª²ê°é(23)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¶¦±éÃæ¤Î2¿Í¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÆó¿Í♡¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPINKY¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£09¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿À¤Î¼¶¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢YouTube¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¡£