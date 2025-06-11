¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§ÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¸ì¤ë¡Ö½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤ä¿®Íê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î½ªÎ»¸å¡¢»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§ÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³Èø»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï²áµî¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¡¢Æ±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½°µÄ±¡²ñ´Û¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢»³Èø»á¤Î¸øÇ§¸«Á÷¤ê¤òÅÞ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ò¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸øÇ§¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾±¡Áí²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤«¤é¸øÇ§¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»³Èø»á¤ò¸øÇ§ÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤¹È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»³Èø»á¤ò¡ËÍÊÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï·ûË¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤Î·ûË¡Ä´ºº²ñ¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤ò¤ß¤Æ¤âÀ¯ºöÇ½ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¡ÊÉÔÎÑÁûÆ°¤Ê¤É¡Ë¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÀµÄ¾¡¢Í¸¢¼Ô¡¢Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤ä»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤ä¿®Íê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ÌÌÚ»á¤ÏÄ¾¶á¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÄ¹¤È¤·¤Æ»³Èø»á¤ò¸øÇ§¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£º£²ó¤Î»³Èø»á¤Î¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ê»³Èø»á¤ò¡ËÍÊÎ©¤·¤¿ÂåÉ½¤Î»ä¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤«¤é¸øÇ§¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÍ¸¢¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤ò´Þ¤á¤¿Ãç´Ö¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±²Ãæ¤Î»³Èø»á¤Ï£±£°Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢À¯³¦ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÅöÁªÆ±´ü¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Èø»á¤Ë¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»³Èø»á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÌÚ»á¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£