J1ºÇ²¼°Ì¤Î²£ÉÍFM¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡¡JFL¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¥ê¿©¤é¤¦¡Ä»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²¼¤ÎJFLÀÄ¿¹¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍFM¡¢GK×¢ËöÎ¦¤ÎPK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å
¡¡Å·¹ÄÇÕJFAÂè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï6·î11Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢J1¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈJFL¤Î¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¤¬3¤Ä²¼¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÄ´»Ò¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£J1¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤à²£ÉÍFM¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÄ¿¹¤Ï8Æü¤ËY.S.C.C.²£ÉÍ¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç3-0¤Î¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤ÆJFL¤Î¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²£ÉÍ¤Î¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Î2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯Á°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÀï¤¤Êý¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤ò¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡MFÅ·Ìî½ã¤òÃæ¿´¤ËÀÄ¿¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤À¤¬¡¢GK×¢ËöÎ¦¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾35Ê¬¤ËÀÄ¿¹¤ÏGK×¢Ëö¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÄ¿¹¤ÏJFL¤Ç4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëGK×¢Ëö¤¬¤³¤ÎPK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢GKËÑ°ì·½¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾AT1Ê¬¤Ë¤âGK×¢Ëö¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÆþ¤ë¤È¡¢MFº´µ×´Ö½Ù´õ¤¬DFÎëÌÚÅß°ì¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òGKËÑ°ì·½¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥ß¥¹¤·¤¿FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀÄ¿¹¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤òÁê¼ê¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿FW±óÌîÂçÌï¡¢DF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤ò¸åÈ¾24Ê¬¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£±óÌî¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°¤«¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë²£ÉÍFM¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤º¡£3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾å¤Î²£ÉÍFM¤òÁê¼ê¤Ë2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¡£²£ÉÍFM¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÄ¿¹¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë