Awesome City Clubが、デビュー10周年を記念して展開している10作連続リリース企画の第3弾となる新曲「cosmos」を6月18日に配信リリースすることを発表した。 本作は、atagiが作曲、PORINが作詞を手がけ、さらにshowmoreの井上惇志を編曲のサポートに迎えて制作された。普段からライブでもバンドを支えるサポートメンバーである、GOTO(DALLJUB STEP CLUB、Raisan/ドラム)、宮川純(LAGHEADS/キーボード)、林あぐり(ベース)とともに、スタジオでの一発録りに挑戦したとのことだ。 緊張感あふれるレコーディングのなかで、やさしさを感じさせるボーカルが歌詞の世界観をより一層引き立て、普段とは一味違う化学反応を感じさせる作品に仕上がったという。 また、6月18日20時には、レコーディング風景を収めたドキュメンタリー形式のリリックビデオも公開予定だ。一発録りならではの臨場感を、映像とともにぜひ体感してほしい。 なおAwesome City Clubは、秋から全国ツアーも開催予定だ。 ◾️新曲「cosmos」 2025年6月18日(水)配信:https://ACC.lnk.to/cosmos Lyrics by PORINComposed by atagiBase Arranged by Atsushi Inoue (showmore)Additional Arranged by Aguri Hayashi, GOTO (DALLJUB STEP CLUB, Raisan), Jun Miyakawa (LAGHEADS), and Awesome City Club Performed by:Bass - Aguri HayashiDrums - GOTOKeyboards - Jun Miyakawa ◾️<Awesome Talks Live House Tour 2025-26> […]

The post Awesome City Club、デビュー10周年記念・10作連続リリース第3弾シングル「cosmos」配信リリース first appeared on BARKS.