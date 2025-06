GLIM SPANKYが、本日迎えたメジャーデビュー11周年を記念して2024年3月24日に日比谷公園大音楽堂で披露した「大人になったら」ライブ映像を公開した。 ◆GLIM SPANKY 動画 本楽曲は、6月9日に放送されたTBS『この歌詞が刺さった!グッとフレーズ』にて、森七菜が「一耳惚れ」した楽曲で、100年後も残したい楽曲として紹介し、放送直後からSNS上でも話題となっているという。なお、「大人になったら」は2015年4月22日にデジタルリリースされ、その当時、松尾レミはセルフライナーノーツも公開している。 ◆ ◆ ◆ ◾️松尾レミ コメントこの曲を作った時は大学生で、まだデビューもしていないし、ひたすらライブハウスでライブをしていました。地元に帰省した時、知り合いに「バンドなんかやっても意味ないから早く辞めて、大人になれ」というようなことを言われて悔しくて腹が立って、「大人になるってなんだ?バンドを辞めたら大人なのか?ちがうでしょ、少なくともそんなことを言う“大人”にはなりたくない!」と思って、それをきっかけに曲が出来ました。 大人になるってよくわからないけど、わたしはいつまでも何歳になっても、瞳が生き生きと輝く人間でありたい。学生時代からずっと「大人になったら」を演奏し続けていますが、もっと届くはずだと信じています。でも、この曲を必要としてくれる&愛してくれてる人がたくさんいる。本当に嬉しいし、この曲を作って良かったと思います。 ◆ ◆ ◆ ◾️亀本寛貴 コメント大学時代、松尾さんがこの曲を作ってきた時、この曲は自分たちを代表するような何年も愛される曲になるんじゃないかと感じたことを今でも覚えています。 その感覚を信じて今までずっと演奏してきましたし、さらに多くの方に届いて愛され続ける曲になるように、変わらず毎回のライブで目の前のオーディエンスに向けて全力で演奏し続けていきます。 ◆ ◆ ◆ 「大人になったら」は2024年11月にメジャーデビュー10周年を記念して発売したベストアルバム『All the Greatest Dudes』内に収録されている。さらに、2025年全国7都市で開催した<All the Greatest Dudes Tour 2025>が各地ソールドアウトや過去最大動員を記録し、アンコールツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”>の開催も決定しているので、「大人になったら」の生パフォーマンスを体感して欲しい。 ◾️デジタルシングル「大人になったら」2015年4月22日 デジタルリリース配信 https://glimspanky.lnk.to/otonaniPR歌詞 https://www.uta-net.com/song/184065/ ◾️<GLIM SPANKY「All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”」>6月27日(金)大阪・味園ユニバース6月29日(日)岡山・YEBISU YA PRO7月05日(土)福島・郡山HIPSHOT JAPAN7月06日(日)新潟・NIIGATA LOTS7月11日(金)東京・恵比寿The Garden Hall7月16日(水)愛知・名古屋DIAMOND HALL7月18日(金)京都・磔磔 <SOLD OUT>チケット情報:https://www.glimspanky.com/ ◆GLIM SPANKY オフィシャルサイト ◆GLIM SPANKY […]

