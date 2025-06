Alice Nine.のボーカリスト・Shouのプロジェクト・Verde/が、本日リリースされたニューデジタルシングル「White Noiz/」のミュージックビデオを公開した。 ◆「White Noiz/」MV 「White Noiz/」はパーティーロック×メタルコアなアグレッシブなサウンドに、繊細なピアノ旋律が織り交ぜられた、緩急自在のドラマティックサウンドな楽曲。カップリング曲の「Burning/」を含め、これまでの世界観をさらに拡張しながら、Verde/史上最もハードな2曲を収録した攻めのシングルとなっている。 また、7月6日には、恵比寿LIQUIDROOMにて自身のバースデーを祝うワンマンライブの開催が予定されている。こちらのチケットは現在発売中だ。 NEW DIGITAL SINGLE「White Noiz/」2025.6.11(WED)RELEASE配信リンク:https://ultravybe.lnk.to/whitenoiz <Verde/ ONEMAN LIVEThe Eclipse瓠2025.7.6(sun)LIQUIDROOM EBISUOPEN 17:00/START 17:30 [Member]Gt:優介(摩天楼オペラ)Ba:燿(摩天楼オペラ)Dr.KEN’ICHI [Guest]Gt.虎(Alice Nine.)Key.KAZAMI(DaizyStripper)Vn.後藤泰観 チケット発売中受付URL:https://l-tike.com/verde/ 関連リンク◆Verde/ オフィシャルX(Twitter)◆Verde/ オフィシャルInstagram◆Verde/ オフィシャルYouTubeチャンネル

The post Shou(アリス九號.)ソロプロジェクト「Verde/」、新曲「White Noiz/」MV公開 first appeared on BARKS.