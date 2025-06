BRADIOが、TVアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season』のオープニングテーマに、7月16日にリリースするメジャー5thアルバム『FUNK FIRE』に収録される「未来サイダー」が決定したことを発表した。 BRADIOは、TVアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』でもオープニングテーマに「ファンファーレ」を提供しており、2作連続でオープニングテーマを担当することになった。 ◆ ◆ ◆ ◾️BRADIO コメント『俺自販機』アニメ2期放送おめでとうございます!またこの異世界でOPテーマ曲ができることがとても嬉しいです、あたりが出ました! 2期ではハッコンのどんなフォルムチェンジが見れるのか今から待ち遠しい! ぜひアニメと一緒に楽曲もシュワッと楽しんでください! ◆ ◆ ◆ なおBRADIOは、8月2日に東京・日比谷公園大音楽堂でのワンマンを控えている。 ◾️アニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season』●2025年7月2日(水)より 放送開始TOKYO MX 毎週水曜22:00〜BS日テレ 毎週木曜23:00〜 AT-X 毎週木曜 23:30〜(※リピート放送:毎週(月)11:30〜、毎週(水)17:30〜) ●2025年7月2日(水)よりdアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて最速配信!dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題 毎週水曜22:00〜公式WEBサイト https://jihanki-anime.com公式X @jihanki_anime(https://twitter.com/jihanki_anime)公式YouTube https://www.youtube.com/@jihankianime ■メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』2025年7月16日(水)リリース※Pre-add / Pre-save:https://lnk.to/pre_funkfire ・初回限定盤(CD+Blu-ray):CRCP-40705 / \7,700(税込)・通常盤(CD):CRCP-40706 / \3,300(税込) ◆CD収録 ※初回限定盤・通常盤共通 1.未来サイダー 2.生存フラグのサタデーナイト 3.Ten 4.Say Cheese! 5.あったかい涙 6.On Fire 7.大人たちのPOPS 8.GABA 9.My Fantasy 10.バッカナーレ 【Blu-ray収録】※初回限定盤 2025/1/22 BRADIO 15th Anniversary 「FUNKY SET」Live at LINE CUBE SHIBUYA 01.Flyers 02.Super Wonderful […]

