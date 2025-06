『ファイナルファンタジーXVI』ヴァリスゼアとはどのような世界だったのか？　歴史、人物、地理などに迫る公式世界設定本

『ファイナルファンタジーXVI』唯一の公式世界設定本『LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -』(スクウェア・エニックス)が2025年12月16日に発売される。

本書はヴァリスゼアに生きた人々の手記や資料をもとに、とある歴史研究家が編纂した記録書。かつてクリスタルによって人々の生活が成り立っていた「ヴァリスゼア」とは、一体どのような世界だったのか。

全五章・256ページでヴァリスゼアの歴史、人物、地理、文化、生物に至るまで、本書でしか読めない内容が満載。執筆は本作開発チームが主に手掛け、さらに英語版の声優を務めたBen Starr氏(クライヴ役)、Stewart Clarke氏(ディオン役)、Christopher York氏(ガブ役)らも特別参加している。

またDLC第一弾《空の残響》とDLC第二弾《海の慟哭》のキービジュアル、キャラクター、背景、モンスターなどの設定画を収録した、公式デジタル画集『The Art of FINAL FANTASY XVI Echoes of the Rising Tide』が6月16日に発売。本書のために描き下ろされたイメージアートの複製原画も発売される。

■書誌情報『LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -』価格:4,400円(税込)発売日:2025年12月16日

© SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO