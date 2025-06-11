叶美香、美脚＆美バスト大胆開放 変形ドレス姿で登場【SSFF ＆ ASIA 2025】
【モデルプレス＝2025/06/11】セレブリティの叶姉妹の美香が11日、都内で開催された「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2025」 （SSFF ＆ ASIA 2025）アワードセレモニー＆レッドカーペット セレモニーに出席した。
【写真】叶美香、大胆変形ドレスで圧巻美脚披露
「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」は、米国アカデミー賞公認の、アジア最大級の国際短編映画祭。U-25 Project Best Short Awardのプレゼンターを務めるグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生や、審査員を務める女優の上野樹里ら、豪華著名人が集結した。
VIPゲストとして出席した美香は、鮮やかなグリーンドレス姿でレッドカーペッドに登場。胸元やスカード部分に大胆なスリットが入っており、美しいバストや脚を惜しげなく披露している。
この日は、映画祭アンバサダーのLiLiCo、アワードセレモニーMCの国山ハセン、ドリアン・ロロブリジータ、 東京都サスティナブル・リカバリー・プロジェクトより増田彩来、B.T.、小西真奈美、渋谷区長 長谷部建、サイバーエージェント縦型アワードより岩井俊二、安藤達也 、最震賞 supported by CRGより福田靖、四宮隆史、HOPPY特別製作作品より石渡美奈、前田吟、堀海登、グローバルスポットライトアワードのプレゼンターを務める穂志、審査員のアデボワレ “デボ” アデダヨ、福間美由紀、サンドリーヌ・フォーシェ・カシディ、神保悟、岩井俊二、小田井涼平、杉山知之、VIPゲストとして塩谷瞬、藍川眞樹、美香、尚玄らも出席していた。（modelpress編集部）
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【写真】叶美香、大胆変形ドレスで圧巻美脚披露
◆叶美香、変形ドレスで美脚＆美バスト披露
「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」は、米国アカデミー賞公認の、アジア最大級の国際短編映画祭。U-25 Project Best Short Awardのプレゼンターを務めるグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生や、審査員を務める女優の上野樹里ら、豪華著名人が集結した。
この日は、映画祭アンバサダーのLiLiCo、アワードセレモニーMCの国山ハセン、ドリアン・ロロブリジータ、 東京都サスティナブル・リカバリー・プロジェクトより増田彩来、B.T.、小西真奈美、渋谷区長 長谷部建、サイバーエージェント縦型アワードより岩井俊二、安藤達也 、最震賞 supported by CRGより福田靖、四宮隆史、HOPPY特別製作作品より石渡美奈、前田吟、堀海登、グローバルスポットライトアワードのプレゼンターを務める穂志、審査員のアデボワレ “デボ” アデダヨ、福間美由紀、サンドリーヌ・フォーシェ・カシディ、神保悟、岩井俊二、小田井涼平、杉山知之、VIPゲストとして塩谷瞬、藍川眞樹、美香、尚玄らも出席していた。（modelpress編集部）
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