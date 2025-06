イングランド期待の若手GKは今夏ステップアップを果たす可能性がある。



『Times Sport』によると、プレミアリーグに昇格を果たしたバーンリーに所属する22歳のイングランド代表GKジェイムズ・トラッフォードにニューカッスル・ユナイテッド行きの可能性が浮上しているという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるトラッフォードは2020年10月に同クラブのトップチームに昇格したものの、マンCでは定位置を掴むことはできず、これまではアクリントン・スタンリーやボルトンへのレンタル移籍を経験。しかし2023年7月にはバーンリーへの完全移籍を決断すると、同クラブでは加入後ここまで公式戦73試合に出場するなど22歳ながら絶対的な守護神として活躍。今季もリーグ戦45試合全てに先発出場し、バーンリーのプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。





What a save from James Trafford moments before @BurnleyOfficial's equaliser! #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/djVj1WRM5K