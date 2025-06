正解は「ダメもと」でした!

望みが薄いときなどに使える便利なフレーズです。

「遠い的を(ダメもとで)狙ってみる」イメージですよ。

「It might be a long shot but I want to try.」

(ダメもとだろうけど、やってみたいんだ)