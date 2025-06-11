神戸vs高知 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ノエスタ)
※19:00開始
主審:池内明彦
副審:聳城巧、馬場規
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 13 佐々木大樹
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
DF 66 松田陸
MF 44 日高光揮
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 17 伊藤綾汰
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 21 大杉啓
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 16 上月翔聖
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
FW 9 新谷聖基
監督
秋田豊
※19:00開始
主審:池内明彦
副審:聳城巧、馬場規
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 13 佐々木大樹
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 23 広瀬陸斗
DF 66 松田陸
MF 44 日高光揮
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 17 伊藤綾汰
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 21 大杉啓
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 16 上月翔聖
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
FW 9 新谷聖基
監督
秋田豊