[6.11 天皇杯2回戦](ピースタ)

※19:00開始

主審:石丸秀平

副審:武部陽介、津野洋平

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 17 高畑奎汰

DF 23 米田隼也

DF 48 照山颯人

MF 13 加藤大

MF 14 名倉巧

MF 19 澤田崇

FW 9 フアンマ・デルガド

FW 16 エメルソン

FW 33 笠柳翼

控え

GK 1 富澤雅也

DF 44 江川湧清

MF 34 松本天夢

MF 38 松澤海斗

MF 6 安部大晴

MF 7 マルコス・ギリェルメ

MF 8 増山朝陽

FW 11 エジガル・ジュニオ

FW 32 ジョップ・セリンサリウ

監督

下平隆宏

[筑波大]

先発

GK 1 佐藤瑠星

DF 2 池田春汰

DF 4 小川遼也

DF 5 鈴木遼

DF 18 池谷銀姿郎

MF 8 清水大翔

MF 11 篠田翼

MF 14 徳永涼

MF 20 廣井蘭人

MF 28 矢田龍之介

FW 9 内野航太郎

控え

GK 21 入江倫平

DF 15 浦部舜

DF 17 安食優斗

MF 13 佐野健友

MF 16 野田愛斗

MF 27 古川千加良

MF 7 小松悠太

FW 22 小林俊瑛

FW 37 西村太希

監督

小井土正亮