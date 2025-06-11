長崎vs筑波大 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ピースタ)
※19:00開始
主審:石丸秀平
副審:武部陽介、津野洋平
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 17 高畑奎汰
DF 23 米田隼也
DF 48 照山颯人
MF 13 加藤大
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 16 エメルソン
FW 33 笠柳翼
控え
GK 1 富澤雅也
DF 44 江川湧清
MF 34 松本天夢
MF 38 松澤海斗
MF 6 安部大晴
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 32 ジョップ・セリンサリウ
監督
下平隆宏
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 2 池田春汰
DF 4 小川遼也
DF 5 鈴木遼
DF 18 池谷銀姿郎
MF 8 清水大翔
MF 11 篠田翼
MF 14 徳永涼
MF 20 廣井蘭人
MF 28 矢田龍之介
FW 9 内野航太郎
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 17 安食優斗
MF 13 佐野健友
MF 16 野田愛斗
MF 27 古川千加良
MF 7 小松悠太
FW 22 小林俊瑛
FW 37 西村太希
監督
小井土正亮
※19:00開始
主審:石丸秀平
副審:武部陽介、津野洋平
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 17 高畑奎汰
DF 23 米田隼也
DF 48 照山颯人
MF 13 加藤大
MF 14 名倉巧
MF 19 澤田崇
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 16 エメルソン
FW 33 笠柳翼
控え
GK 1 富澤雅也
DF 44 江川湧清
MF 34 松本天夢
MF 6 安部大晴
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 32 ジョップ・セリンサリウ
監督
下平隆宏
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 2 池田春汰
DF 4 小川遼也
DF 5 鈴木遼
DF 18 池谷銀姿郎
MF 8 清水大翔
MF 11 篠田翼
MF 14 徳永涼
MF 20 廣井蘭人
MF 28 矢田龍之介
FW 9 内野航太郎
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 17 安食優斗
MF 13 佐野健友
MF 16 野田愛斗
MF 27 古川千加良
MF 7 小松悠太
FW 22 小林俊瑛
FW 37 西村太希
監督
小井土正亮