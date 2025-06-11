C大阪vsアルテリーヴォ和歌山 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:須谷雄三
副審:赤阪修、緒方孝浩
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 16 奥田勇斗
FW 29 古山兼悟
FW 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
控え
GK 45 上林豪
DF 33 西尾隆矢
DF 43 エゼモクェ・チメヅェ海
DF 44 畠中槙之輔
DF 6 登里享平
MF 35 吉野恭平
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
FW 9 ラファエル・ハットン
監督
アーサー・パパス
[アルテリーヴォ和歌山]
先発
GK 31 磯部勘太
DF 23 中山和紀
DF 25 高木颯太
DF 28 植村友哉
MF 7 桑島良汰
MF 15 大迫武早志
MF 17 下間蓮之介
MF 19 中島雅尭
MF 20 山瀬翔輝
FW 10 北野純也
FW 27 向井颯
控え
GK 1 山口孝明
GK 41 湊大芽
DF 13 吉谷有司
DF 5 二木勇樹
MF 16 杉浦晃太
MF 22 工藤和真
MF 24 小池武蔵
FW 14 操希翔
FW 18 築山隼
監督
三枝寛和
※19:00開始
主審:須谷雄三
副審:赤阪修、緒方孝浩
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 16 奥田勇斗
FW 29 古山兼悟
FW 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
控え
GK 45 上林豪
DF 33 西尾隆矢
DF 43 エゼモクェ・チメヅェ海
DF 6 登里享平
MF 35 吉野恭平
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
FW 9 ラファエル・ハットン
監督
アーサー・パパス
[アルテリーヴォ和歌山]
先発
GK 31 磯部勘太
DF 23 中山和紀
DF 25 高木颯太
DF 28 植村友哉
MF 7 桑島良汰
MF 15 大迫武早志
MF 17 下間蓮之介
MF 19 中島雅尭
MF 20 山瀬翔輝
FW 10 北野純也
FW 27 向井颯
控え
GK 1 山口孝明
GK 41 湊大芽
DF 13 吉谷有司
DF 5 二木勇樹
MF 16 杉浦晃太
MF 22 工藤和真
MF 24 小池武蔵
FW 14 操希翔
FW 18 築山隼
監督
三枝寛和