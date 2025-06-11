[6.11 天皇杯2回戦](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:須谷雄三

副審:赤阪修、緒方孝浩

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 中村拓海

DF 3 進藤亮佑

DF 14 舩木翔

MF 5 喜田陽

MF 8 香川真司

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 16 奥田勇斗

FW 29 古山兼悟

FW 48 柴山昌也

FW 55 ヴィトール・ブエノ

控え

GK 45 上林豪

DF 33 西尾隆矢

DF 43 エゼモクェ・チメヅェ海

DF 44 畠中槙之輔

DF 6 登里享平

MF 35 吉野恭平

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

FW 9 ラファエル・ハットン

監督

アーサー・パパス

[アルテリーヴォ和歌山]

先発

GK 31 磯部勘太

DF 23 中山和紀

DF 25 高木颯太

DF 28 植村友哉

MF 7 桑島良汰

MF 15 大迫武早志

MF 17 下間蓮之介

MF 19 中島雅尭

MF 20 山瀬翔輝

FW 10 北野純也

FW 27 向井颯

控え

GK 1 山口孝明

GK 41 湊大芽

DF 13 吉谷有司

DF 5 二木勇樹

MF 16 杉浦晃太

MF 22 工藤和真

MF 24 小池武蔵

FW 14 操希翔

FW 18 築山隼

監督

三枝寛和