[6.11 天皇杯2回戦](ニッパツ)

※18:30開始

主審:川俣秀

副審:唐紙学志、竹田明弘

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 15 サンディ・ウォルシュ

DF 25 鈴木冬一

DF 39 渡邊泰基

DF 47 山村和也

MF 6 渡辺皓太

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

FW 7 エウベル

FW 17 井上健太

FW 42 望月耕平

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 16 加藤蓮

DF 27 松原健

DF 44 トーマス・デン

MF 49 加藤海輝

MF 8 喜田拓也

FW 11 ヤン・マテウス

FW 9 遠野大弥

監督

パトリック・キスノーボ

[ラインメール青森]

先発

GK 17 廣末陸

DF 2 斉藤諒

DF 3 遠藤元一

DF 15 田村陸

MF 4 住永翔

MF 24 西坂斗和

MF 27 佐久間駿希

MF 41 長嶋風太

FW 8 山口和樹

FW 9 ルイス・フェルナンド

FW 10 ベッサ

控え

GK 21 池末知史

DF 44 藤本裕也

DF 7 松本拓海

MF 11 中原秀人

MF 14 宇高魁人

MF 16 原田虹輝

MF 20 平尾泰雅

MF 6 浅利航大

FW 13 有田光希

監督

原崎政人