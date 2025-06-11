横浜FMvsラインメール青森 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ニッパツ)
※18:30開始
主審:川俣秀
副審:唐紙学志、竹田明弘
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 25 鈴木冬一
DF 39 渡邊泰基
DF 47 山村和也
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 17 井上健太
FW 42 望月耕平
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 49 加藤海輝
MF 8 喜田拓也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 9 遠野大弥
監督
パトリック・キスノーボ
[ラインメール青森]
先発
GK 17 廣末陸
DF 2 斉藤諒
DF 3 遠藤元一
DF 15 田村陸
MF 4 住永翔
MF 24 西坂斗和
MF 27 佐久間駿希
MF 41 長嶋風太
FW 8 山口和樹
FW 9 ルイス・フェルナンド
FW 10 ベッサ
控え
GK 21 池末知史
DF 44 藤本裕也
DF 7 松本拓海
MF 11 中原秀人
MF 14 宇高魁人
MF 16 原田虹輝
MF 20 平尾泰雅
MF 6 浅利航大
FW 13 有田光希
監督
原崎政人
※18:30開始
主審:川俣秀
副審:唐紙学志、竹田明弘
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 25 鈴木冬一
DF 39 渡邊泰基
DF 47 山村和也
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 7 エウベル
FW 17 井上健太
FW 42 望月耕平
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 49 加藤海輝
MF 8 喜田拓也
FW 11 ヤン・マテウス
FW 9 遠野大弥
監督
パトリック・キスノーボ
[ラインメール青森]
先発
GK 17 廣末陸
DF 2 斉藤諒
DF 3 遠藤元一
DF 15 田村陸
MF 4 住永翔
MF 24 西坂斗和
MF 27 佐久間駿希
MF 41 長嶋風太
FW 8 山口和樹
FW 9 ルイス・フェルナンド
FW 10 ベッサ
控え
GK 21 池末知史
DF 44 藤本裕也
DF 7 松本拓海
MF 11 中原秀人
MF 14 宇高魁人
MF 16 原田虹輝
MF 20 平尾泰雅
MF 6 浅利航大
FW 13 有田光希
監督
原崎政人