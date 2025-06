TREASUREが、自身初のファンコンサートより<2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN>から、さいたまスーパーアリーナで行われた最終公演のライブ音源を収めたCDが6月26日にリリースされる。 CDにはライブ音源17曲を収録。ボーナストラックとして最新曲「YELLOW」、「LAST NIGHT」のJP Ver.2曲を特別収録することも決定している。 リリースを記念して、A賞に全メンバーによるオンラインサイン会、B賞にオンライン個別Meet&Greetがあたる応募抽選特典も決定。さらに先着オリジナル特典としてオリジナルトレーディングカードが付与されるという。 『2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN (LIVE CD)』2025年6月26日(木) リリース詳細:https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1125567応募抽選特典詳細:https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1125568 関連リンク◆TREASURE オフィシャルサイト◆TREASURE オフィシャルX

