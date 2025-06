2014年パンク・ラウドロック・ハードコアの新たなシーンのフェス<SATANIC CARNIVAL>に、新たなイベントとして若手バンドを中心とした<SATANIC PARTY>を10月26日に開催されることが発表となった。 パンク・ラウドロック・ハードコアの情報を発信しているマガジンサイト「SATANIC ENT.」の連載「Who’s Next by SATANIC Editing Room」では今後のシーンを担う若いバンドにフォーカスした記事を制作しており、その中から<SATANIC CARNIVAL>に出演を果たしたバンドもいるという。しかし、フェスの出演は枠が限られていること、またチャンスが年に一度しかないことなどの課題があったとのこと。そこで、記事で紹介したバンドや、普段小さなライブハウスで活躍しているバンドをフックアップできる機会を創りたい、よりシーンの底上げをしたいという思いから、2022年から<SATANIC PARTY>が開催されることとなった。 本イベントでは、次世代のシーンを担うバンドをはじめ、ライブハウス最前線で活動している現場主義の実力派バンド、同時に若い世代の支持を得ているバンドが出演する。4回目となる2025年も次世代を担うバンドたちが集結する予定とのことなので、今後の発表を是非楽しみにしていてほしい。 ◾️<SATANIC PARTY 2022> 会場: Spotify O-EAST2022年10月26日(日)出演者は後日発表 関連リンク ◆SATANIC PARTY OFFICIAL SITE

