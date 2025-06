超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、本日0時に配信開始されたの新曲「カリスマ温泉郷」のミュージックビデオを公開した。 ◆『カリスマ』動画 3rdアルバム 『カリスマガンボ』に収録される本楽曲は、作詞・作曲・編曲をMHRJが手掛けており、メキシコの民謡も元にした「ラ・バンバ」とお湯はり完了メロディーにも使用されている「人形の夢と目覚め」を一部替え歌カバーしているという。タイトルの通り“温泉”をテーマにした楽曲となり、聞き馴染みのあるメロディーとダンスミュージック要素が盛り込まれたグルービーな1曲となっているとのことだ。 本日公開されたミュージックビデオでは、七人のカリスマたちがそれぞれ別の温泉を巡り、最終的に合体するという奇想天外な構成となっている。生足を出したポリゴンたちの、見えそうで見えない絶妙なダンスにも注目してほしい。 『カリスマガンボ』には、「カリスマ温泉郷」のほか、「とってもかりちゅま」「カリスマさびら」「カリスマピザパーティー」など多彩な楽曲が収録予定。現在、オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」では、7月27日23時59分までの早期予約キャンペーンも実施中で、対象者には特典として「カリスマガンボ まな板シート」が付属する。 ■3rdアルバム『カリスマガンボ』発売日:2025年9月10日(水)品番:KICA-3315 定価:¥3,850(税込)予約:https://crsm.lnk.to/3rdALPR ●収録楽曲(順不同)カリスマピザパーティー/七人のカリスマカリスマさびら/七人のカリスマねんねむりんりん/本橋依央利&湊 大瀬ほわシャパ☆カリスマス/猿川 慧&天堂天彦カリスマハウスの事件簿〜消えた秩序の笛〜/伊藤ふみや&草薙理解&テラカリスマ伝説/七人のカリスマとってもかりちゅま/しちにんのかりちゅまカリスマ温泉郷 /七人のカリスマ他新曲2曲予定 ●法人別購入&早期予約特典・カリスマガレージ:カリスマガンボ まな板シート(先行予約特典)&トレーディングアクリルキーホルダー カリスマガンボ ver.(全7種ランダム)※サイズ50mm×50mm・アニメイト:トレーディングステッカー カリスマガンボ ver.(全7種ランダム)※サイズ120mm×120mm・Amazon.co.jp:トレーディングA4サイズビジュアルシート カリスマガンボ ver.(全7種ランダム)・TOWER RECORDS:カリスマガンボ2L版ブロマイド(1種)・楽天ブックス:カリスマガンボスクエア缶バッジ(1種)・HMV:カリスマガンボA4サイズクリアファイル(1種)・メーカー特典:カリスマガンボL判ブロマイド(1種)※絵柄および、メーカー特典の対象店舗は後日解禁となります。※「カリスマガンボ まな板シート」はカリスマガレージにて7月27日(日)23:59までにご予約いただいた方への限定特典となります。他の法人でのご予約分は対象外となりますので、ご注意ください。 ■オフィシャルカフェ『カリスマさびらカフェ』特設サイト:https://crsmcafe-sabira.charisma-house.com/ ●開催場所 Live Cafe Mixa(ライブカフェミクサ)/POP UP Mixa(ポップアップミクサ) 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3 Mixalive TOKYO ●開催日程 実施期間:2025年5月30日(金)〜 7月6日(日) 前期:2025年5月30日(金)〜6月17日(火) 後期:2025年6月19日(木)〜7月6日(日) ※6月18日(水)はポップアップショップのみ営業 営業時間 (CAFE) 10:00 〜 21:30 90分入れ替え制 (ラストオーダー 各回30分前) (POP UP SHOP)10:00〜21:20 20分入れ替え制 ※情勢によりやむを得ず、営業時間に変更が生じる場合や、休業となる可能性がございます。 ●料金 カフェ入場予約整理券 : 500円(税込) ※ノベルティ「ランチョンマット」付 ポップアップショップ入場予約整理券:300円(税込) ※ノベルティ「ショッパー」付 […]

