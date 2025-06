レゴとナイキのコラボが実現！定番モデル「ダンク」を作ろう！

レゴグループとNIKE(ナイキ)がグローバルパートナーシップを締結! この夏から思わずワクワクしてしまうコラボレーションが続々と展開されます。

第1弾として発表されたのはレゴブロック製品の「レゴ Nike Dunk」(1万5480円)! ナイキの定番モデルである「Dunk(ダンク)」をレゴブロックで再現した同モデルは大人こそ夢中になってしまいそう。ぜひ自分の手で完成させて自宅に飾ってみては?

「レゴ Nike Dunk」は1180ピースで構成された10歳以上が対象のレゴブロック。スニーカーマニアやバスケットボールファンにはお馴染みのナイキ「ダンク」を遊び心いっぱいに再現したアイテムです。

スニーカー内部にはチャンピオンリングや小物が収納できる引き出しが。玄関やクローゼットなどに飾っておけばアクセサリー入れとしても活躍してくれそうです。

交換用のシューレースパーツも付属するので好みや気分に合わせてカラーカスタマイズを楽しむことも可能! 「ダンク」を所持している人は自分の持っている1足に似せて作るのも楽しいかも。

シューレースのほかにバスケットボールをモチーフにした“ミニフィグ”も付属します。「ダンク」を履いたバスケットボールヘッドのミニフィグはレゴマニアならコレクションしたくなる愛らしさ! 本体とともにミニフィグのディスプレイが楽しめます。

「レゴ Nike Dunk」はレゴ公式オンラインストアと全国のレゴストア、ナイキの一部直営店舗などより7月1日(火)に発売予定。現在予約販売中です。

さらに8月1日(金)にはナイキからアパレルやアクセサリーも登場予定。9月1日(月)にはさらなるレゴブロックも登場と毎月コラボアイテムが展開される予定です。

