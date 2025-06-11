ReoNa¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØAVATAR 2024¡Ù¡ØBirth 2024¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡ª
À¼Í¥¤Î°Â¸µÍÎµ®¤ÈÇòÀÐÀ²¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡ª½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤È¤Î¥Èー¥¯¡ª
¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë½¸·×¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢À¼Í¥¡¢ÆÃ»£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯1»þ´Ö¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡¢
¡ÖA¡õG¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó FUN MORE TUNE¡×¡ª
6·î7Æü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏReoNa¤µ¤ó¡ª
¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa ¡ß ReoNa Special Live ¡ÈAVATAR 2024¡É¡Ù¡¢¡ØReoNa ONE-MAN Concert ¡ÈBirth 2024¡É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ6·î1Æü¤ËÁ´¹ñ18ÅÔ»Ô20¤Î±Ç²è´Û¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢»×¤ï¤º¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±éÁÕ¤ËÇï¼ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¨¤¯Î×¾ì´¶¤¢¤ë¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤³¤ó¤Ê´é¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤â¤³¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡×
Blu-ray¡õDVD¤ÏºòÇ¯10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿Àºê¥¨¥ë¥¶¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØAVATAR 2024¡Ù¤È¡¢10·î20Æü³«ºÅ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØBirth 2024¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥È¥ê·è¤á¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ReoNa¤µ¤ó¡£¡ÖÀ¨¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤«¥±¥ó¥«¥±¥ó¥«¥±¥ó¥«¡×
¿Àºê¥¨¥ë¥¶¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡¢´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö»ä¤À¤±¤Î²Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥¨¥ë¥¶¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¨¥ë¥¶¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤±¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ØAVATAR 2024¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿Àºê¥¨¥ë¥¶¤ÎCV¤òÌ³¤á¤ëÆü³ÞÍÛ»Ò¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ÇÆü³Þ¤µ¤ó¤ËMC¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ç±À¤òÄÏ¤à¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¿®¤ò¡¢ºÇ¸å¡¢Æü³Þ¤µ¤ó¤¬¥é¥¹¥È¥Ôー¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü³Þ¤µ¤ó¤¬¡È¿Àºê¥¨¥ë¥¶¤ò¾¤´¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¥¨¥ë¥¶¤¤¤¿¤è¤Í¡È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Éº£Æü2¿Í¤Ç1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢¥¨¥ë¥¶¤µ¤ó¤¤¤¿¤è¤Í¡È¤Ã¤ÆÆü³Þ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤òÀ¨¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØBirth 2024¡Ù¤ÏReoNa¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë³«ºÅ¡£°Â¸µ¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»¾²Î¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤¿¤ª²Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¥Æー¥Þ¡£¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Õ¥é¥¯¥Á¥å¥¢ー¥É ¥Ç¥¤¥É¥êー¥à¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î»ä¤¿¤Á¡¢¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ËÁ³¤ë¤Ù¤¤ª²Î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤ÀÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£10Ê¬Ä¶¤¨¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¡ØTill the End¡Ù¤â7Ê¬¶á¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÂ³¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ2¶ÊÂ³¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ë½ÐÍè¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¾Ú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£ºÇ¸å°Ê³°¤Ë¤Þ¤ºÃÖ¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¹ë²ÚBOX¤ÏReoNa¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿ー¥¢¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¸«±þ¤¨È´·²¡¢¹ë²Ú80¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤â¡ª
¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØAVATAR 2024¡Ù¡ØBirth 2024¡Ù¤ÏReoNa¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎReoNa¤ÎÂÀ×¡¢¤½¤·¤Æ¿Àºê¥¨¥ë¥¶¤Î¤ª²Î¤Î»×¤¤¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£¤¼¤Òº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×