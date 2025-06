アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』(以下『ASEA』)が、5月28日と29日にKアリーナ横浜で開催された。

【映像】『ASEA』に登場したZEROBASEONE

2日目に登場したのは、第5世代を代表するボーイズグループ・ZEROBASEONEだ。ZEROBASEONEは、グローバルボーイグループプロジェクト「BOYS PLANET」で結成され、2023年にデビューした9人組グループ。ソン・ハンビン、キム・ジウン、キム・テレ、キム・ギュビン、パク・ゴヌク、ハン・ユジン、ジャン・ハオ、リッキー、ソク・マシューという多国籍メンバーで構成されている。

今年2月に発表した5枚目のミニアルバム「BLUE PARADISE」は、初動販売台数125万枚を突破し、デビュー作から5作連続のミリオンセラーを達成した。

昨年『ASEA2024』では新人賞(ASEA THE BEST NEW ARTIST)を受賞したZEROBASEONE。今年はさらにパワーアップしてKアリーナ横浜を訪れた。 レッドカーペットを終えたばかりのメンバーたちに今の心境を聞いた。

――昨年はASEAで新人賞を受賞した。 今回、ASEAの舞台に立った感想を教えてください。

ハンビン: (日本語で)昨年に続き、今年も賞をいただけて嬉しく思います!賞をくださった『ASEA』に心から感謝いたします。これからも愛するZEROSE(公式ファンクラブ名)の皆さんのために努力するZEROBASEONEになります!本当にありがとうございます。

メンバー: おお〜!!すげ〜!

ハンビン: (嬉しそうな顔)

――ありがとうございます。 今日の舞台に対する覚悟や見どころを教えてください。

ハオ: (日本語で)ZEROSEの方が期待してくださる分、メンバーと一緒に素敵なステージをお見せするために最善を尽くして準備しましたので、楽しみにしてくださいね!

マシュー: 今日のステージのポイントは、久しぶりに爽やかでセクシーな姿をお見せできると思います。久しぶりに授賞式の舞台でご挨拶します!昨日のリハーサルも本当に楽しく終え、今日もメンバーたちと楽しむ予定です。

――他にもたくさんのアーティストの人たちが登場しますが、楽しみにしているステージはありますか?

ギュビン: (日本語で)私は全てのステージに期待しています!そのなかでもTHE BOYZ先輩のステージが最も楽しみです。

ゴヌク: (日本語で)僕は「新しい学校のリーダーズ」のみなさんのステージがとても好きです。今日も特別なエネルギーを感じたいと思っています。

――みなさんは日本に来られることも多いと思いますが、日本に来たら絶対食べたいものはありますか?

リッキー: 僕は最近コンビニのスムージーが大好きでよく行きます。その場でスムージーを作ってくれるんですが、本当においしいです。 日本に来る度に必ず飲みます。

ギュビン: (日本語)僕も言いたい!日本のアイスクリームが大好きでたくさん食べます。 ZEROSEの方にもオススメです!

ジウン: (日本語)僕はウーロン茶、緑茶が大好きです。

――たくさんありますね!最近の日本での活動の中で、印象に残っていることは?

ユジン: 先日、日本のZEROSEの方たちとオフライン特典会をしました。そこでいろんなイベントをやったんですが、とても楽しくて幸せな時間でした。

テレ: 『KCON JAPAN 2025』にも出演させていただいたのですが、多くのファンの皆さんと時間を共にすることがでてき素敵な経験になりました。いろいろな思い出を作ることができたと思います。

――ありがとうございます。それでは最後に今日応援に来てくれたファンの皆さんに、一言お願いします。

ジウン: (日本語で)応援してくださって本当にありがとうございます。今日も幸せな時間と思い出をお届けします!

ZEROBASEONEは本授賞式で「PERFORMANCE OF THE YEAR」と「THE PLATINUM」を受賞した。