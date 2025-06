Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。2025年6月11日のWindows Updateでは、67件の脆弱(ぜいじゃく)性を修正しているほか、Microsoft Officeに致命的な問題が報告されています。Security Update Guide - Microsoft Security Response Center

2025 年 6 月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/6Fp4l8uJtI pic.twitter.com/WWXahf2LD3— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) 2025年6月11日

https://msrc.microsoft.com/update-guide/ja-jp/releaseNote/2025-JunJune 10, 2025—KB5060842 (OS Build 26100.4349) - Microsoft サポートhttps://support.microsoft.com/ja-jp/topic/june-10-2025-kb5060842-os-build-26100-4349-47ff300b-2a04-440c-9476-2860d04fce8d◆Windows 11 v24H2,v23H2最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:v24H2 5060842v24H2 Hotpatch 5060841v23H2 5060999◆Windows 10 v22H2最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:5060533◆Windows Server 2025最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:5060842◆Windows Server 2022,23H2最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:Windows Server 2022, 5060526Windows Server 23H2, 5060525◆Windows Server 2019,2016最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:Windows Server 2019,5060531Windows Server 2016,5061010◆Remote Desktop client for Windows Desktop最大深刻度:重要最も大きな影響:情報漏えい関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/previous-versions/remote-desktop-client/◆Microsoft Office最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/officeupdates◆Microsoft SharePoint最大深刻度:緊急最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates◆Microsoft .NET最大深刻度:重要最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/dotnet◆Microsoft Visual Studio最大深刻度:重要最も大きな影響:リモートでコードの実行が可能関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/visualstudio◆Microsoft Azure最大深刻度:重要最も大きな影響:なりすまし関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:https://learn.microsoft.com/azure2025年6月のWindows Updateでは、既存の脆弱性情報の更新や新規セキュリティアドバイザリの公開はありません。既存のセキュリティアドバイザリの更新は、新しいバージョンのサービススタック更新プログラムが入手可能であることのお知らせを届けるための更新が1件ありました。2025年6月のセキュリティ更新プログラムでは、67件の「Microsoft CVE」が公開されています。「CVE」とは脆弱性の識別子のことで、今回修正された内容を示しています。そのうち、10件が悪用の危険性がある脆弱性です。特に、「Web分散オーリングとバージョン管理(WebDAV)のリモートでコードが実行される脆弱性」については、「悪用の事実を確認済み」とされる脆弱性です。そのほかの改善点として、2025年6月のWindowsセキュリティ更新プログラムをインストールすると、システムの復元ポイントが「最大60日間」保持されるようになりました。さらに、Windowsのサインインやロック解除に顔認証や指紋認証を使用する「Windows Hello」について、キー信頼モデルでWindows Hello for Businessを使用しているときに、ユーザーが自己署名証明書でサインインできない問題が解決されています。なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年7月9日(水)提供予定となっています。