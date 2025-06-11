与田祐希、品・愛嬌・色気コンプリート「ar」初登場
【モデルプレス＝2025/06/11】元乃木坂46の与田祐希が、6月12日発売「ar」7月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】与田祐希、あざと女子熱演で密着
初登場の与田は「キレイなお姉さん専用 与田祐希 NATSU本命LOOK」に登場。暑い夏に涼しく着たい「キレイなお姉さん的な服」を与田が魅せる。品・愛嬌・色気を全てコンプリートした10Pにわたり掲載される。
通常版の表紙はJO1、臨増版の表紙は川栄李奈。そのほか、村重杏奈、上國料萌衣、森香澄、武知海青（THE RAMPAGE）×長谷川慎（THE RAMPAGE）、八木勇征（FANTASTICS）、本島純政、山下幸輝（WILD BLUE）、aoen（アオエン）、ROIROMらが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】与田祐希、あざと女子熱演で密着
◆与田祐希「ar」初登場
初登場の与田は「キレイなお姉さん専用 与田祐希 NATSU本命LOOK」に登場。暑い夏に涼しく着たい「キレイなお姉さん的な服」を与田が魅せる。品・愛嬌・色気を全てコンプリートした10Pにわたり掲載される。
◆通常版表紙はJO1・臨増版表紙は川栄李奈
通常版の表紙はJO1、臨増版の表紙は川栄李奈。そのほか、村重杏奈、上國料萌衣、森香澄、武知海青（THE RAMPAGE）×長谷川慎（THE RAMPAGE）、八木勇征（FANTASTICS）、本島純政、山下幸輝（WILD BLUE）、aoen（アオエン）、ROIROMらが登場する。（modelpress編集部）
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