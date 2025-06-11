¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¢ª¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Èá·à¤¬µ¯¤³¤ê¡Ø¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤£÷¡×
YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥ï¥ó¥³¤Î¤ª»Ñ¡£³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä¡©Æ°²è¤Ï5.9Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡Ö¹Ó¤Ö¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤é(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¢ª¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Èá·à¤¬µ¯¤³¤ê¡Ø¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤Ð¤¡¤Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î°¦¸¤¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¸×ÂÀÏº¡×¤¯¤ó¤È¡Ö»°ºù¡×¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤Ð¤¡¤Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¤ª²È¤ËÆþ¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Æ¶î¤±²ó¤ë¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤È»°ºù¤Á¤ã¤ó¡£¤Ð¤¡¤Ð¤È¤¸¤£¤¸¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤´°§»¢¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¹¥Êª¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥¬¥Á¥®¥ì¤¹¤ë¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
¤Õ¤È¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹²¤Æ¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¥¯ー¥ó¡Ä¡Ù¤ÈÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÀ¼¤¬¡Ä¡ª²¡Æþ¤ì¤ò³«¤±¤ë¤È¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ð¤¡¤Ð¤Î¼Õºá¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ê²ó¤·¥¬¥Á¥®¥ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ð¤¡¤Ð¤ËÅÜ¤é¤º¤ª¤â¤Á¤ã¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¤Ð¤¡¤Ð¤¬Âç¹¥¤♡
¤Ð¤¡¤Ð¤Ë¡Öµö¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¤ê¤ó¤´¤ò¤â¤é¤¤ËþÂ¤²¤Ê¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ð¤¡¤Ð¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤À¤½¤¦¡£¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤â»°ºù¤Á¤ã¤ó¤â¼«Âð¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢½ª»Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Ñ¥Ñ¤Î¼Â²È¤Ï¤¸¤£¤¸¤È¤Ð¤¡¤Ð¤Ë²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤é²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¥¤·¤¤¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¥®¥ì¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤È»°ºù¤Á¤ã¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¸×ÂÀÏº&»°ºù¡×¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¸×ÂÀÏº&»°ºù¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹