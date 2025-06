【#5】 6月11日 公開 価格:70ポイント

講談社は6月11日、狐野ヲタケ氏と杏仁無双氏によるマンガ「オープンカー・ガールズ」#5「納車するぞ!」をヤンマガWebにて公開した。価格は70ポイント。

本作はオープンカーを題材にしたコメディ作品。女子大生になり、何か新しい事に踏み出したいと思っている乙女氣をとめが、真紅のロードスターに乗る全山ヤエが出会ったことから物語が始まる。なお、現在ヤンマガWebでは#4「わくわくタフト」までのエピソードが無料で公開されている。

女子大生になった乙女氣をとめは「何か新しい事に踏み出したい」というざっくりした夢を持っていた。そんな折、をとめの目の前を颯爽と横切るなんかスゴそうな車が一台…。その車は真紅のロードスタ―!運転するのは車大好き女子・全山ヤエ!をとめはヤエの熱烈アピールを受け、純白のコペンを購入する流れに!?オープンカーとともに華の女子大生ライフが幕を開ける!!

