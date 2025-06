ブラウニーチャーム付き！#C-pla「世にもおいしいチョコブラウニーミニチュアキーホルダー」

#C-plaにて、全国のコンビニエンスストアで大人気のスイーツ『世にもおいしいチョコブラウニー』をモチーフにした「世にもおいしいチョコブラウニーミニチュアキーホルダー」を、2025年6月末より全国の#C-pla限定で販売します。

#C-pla「世にもおいしいチョコブラウニーミニチュアキーホルダー」

発売予定日 :2025年6月末

ラインナップ:イチゴミルク/ホワイトピスタチオ/チョコ/

濃いイチゴ/キャラメルマキアート

特徴 :袋の質感をリアルに再現、ブラウニーチャーム付き

取扱店舗 :全国の#C-pla(#C-pla miniを除く)

※商品はお選びいただけません。

アソートに偏りが生じる場合があります。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。

この商品は、実際のパッケージを忠実に再現したミニチュアサイズのキーホルダーです。

袋の質感やデザインはもちろん、ブラウニーのチャームも付属しており、まるで本物のチョコブラウニーを持ち歩いているかのようなリアルさを楽しめます。

ラインナップは全5種類。

人気の定番「チョコ」をはじめ、「イチゴミルク」「ホワイトピスタチオ」「濃いイチゴ」「キャラメルマキアート」と、バラエティ豊かなフレーバーが揃っています。

お気に入りの味を選んで、コレクションしてみてくださいね☆

■世にもおいしいチョコブラウニーについて

『世にもおいしいチョコブラウニー』は、全国のコンビニエンスストアで手軽に購入できる人気スイーツです。

しっとり濃厚なブラウニー生地と、バラエティ豊かなフレーバーが特徴です。

