Mrs. GREEN APPLEが、「breakfast」のMVの裏側を撮影した「Behind the Scenes」動画を公開した。 ◆Mrs. GREEN APPLE 動画 「breakfast」は、「ダンスホール」以来3年ぶりとなる本格的な“ダンスミュージックビデオ”として話題になっているが、韓国から来日してディレクションしたキム・ヨンジョ監督やパフォーマンスディレクターを務めたTeam“S”pecialのNOSUKEが絶賛するほどの軽やかでキレのよいダンスとのこと。そのMVの構想から、多忙を極めるスケジュールの中で完成させたダンスパフォーマンスまでの道のりを知ることができる映像となっている。 ミセスは、デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日にアニバーサリーベストアルバム『10』をリリース、7月26日、27日に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万⼈動員予定のライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>を開催、また全国の商業施設とのコラボレーション、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。 6月18日には神奈川・Kアリーナ横浜で開催する新しいエンタテインメントメディアとして「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げ、さらに12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー<Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”>を2025年10月から12月にかけて開催する。 ◾️デジタルシングル「breakfast」 フジテレビ系『サン!シャイン』テーマソング2025年6月4日(水)リリース ◆番組概要フジテレビ系『サン!シャイン』月〜金曜の朝8時14分――。朝からさまざまなニュースをチェックした人も、ドラマを楽しんでいた人も、そして慌ただしく家事をこなした人も…ほっと一息ついた、その時間にスタートするのが『サン!シャイン』だ。日々起こるニュースについての喜怒哀楽を視聴者とじっくり共有する、これまでにない新しい情報番組で、ニュースの他にも最新のエンタメ、日々の生活に潤いを与えるグルメ、お金、健康など、役立つ生活情報もたっぷりとお届けする。またSNSで寄せられた視聴者の皆さんからの意見や疑問を、時間をかけて紹介させていただく。スタジオのメンバーは、その声をもとにさらに議論を深め、頂いた質問には取材した情報をもとにお答えしつつ、専門家にその場で解説してもらうなど 幅広く展開する。時に視聴者と生で電話をつないで、スタジオとの熱いライブコミュニケーションが繰り広げられることがあるかも!? ・放送日時:毎週(月)〜(金)8時14分〜9時50分 生放送 ・メインキャスター:谷原章介・スペシャルキャスター:武田鉄矢(火曜日・水曜日)、カズレーザー(メイプル超合金)(月曜日・金曜日)、杉村太蔵(木曜日)・気象防災キャスター:天達武史・スタッフ:総合演出:宮川直樹チーフプロデューサー:池田綾子制作:フジテレビ 情報制作センター 公式HP:https://www.fujitv.co.jp/sunshine/公式LINE:https://lin.ee/4S51fC4 ◾️アニバーサリーベストアルバム『10』/Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 2025年7月8日(火)同時リリース『10』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/ ◆『10 & “Harmony” […]

The post Mrs. GREEN APPLE、MV「breakfast」のダンスを完成させるまでの道のりを記録した「Behind the Scenes」公開 first appeared on BARKS.