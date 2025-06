純烈が、3人体制初のシングル「二人だけの秘密」のMVを公開した。 ◆純烈 動画 本MVは、“世界のキタノ”ことビートたけしの長男で、クリエイティブディレクターの北野篤(博報堂ケトル)が企画を手掛けたことが明らかになった。そして、純烈のCDジャケットやグッズデザインを長年担当している事務所のクリエイティブスタッフが、なんとあのビートきよしの長女であることが判明した。 北野は今回のMVについて「純烈の皆さんがアーティスト純烈と純烈を見ているお客さんという一人二役で出演することで、純烈の持つカッコよさとコミカルさ、曲が持つ懐かしさと3人体制の新しい見え方、1本のMVの中で純烈というアーティストの振り幅が見えるように企画してみました。純烈が持っている二面性が僕は大好きです!」とコメントしている。 メンバーが6人から5人になった2017年の「愛でしばりたい」、4人になった2019年の「純烈のハッピーバースデー」と同じく、今回もファンがMVに参加している。これにはリーダーの酒井一圭も、「ピンチになるとファンが助けてくれる。去年の紅白もファンの方のお宅で歌ったし、純烈は何人体制でもファンの皆さんと共にという志は変わらず、という感じで新しい作品を作りましたので、今後にも乞うご期待!」と熱く語った。 ◾️シングル「二人だけの秘密」2025年6月11日(水)発売各配信サイトリンク:https://bio.to/futaridakenohimitsu Aタイプ:CRCN-8749 \1,500Bタイプ:CRCN-8750 \1,500Cタイプ:CRCN-8751 \1,500 Aタイプ1.二人だけの秘密作詩:松井五郎 作曲:幸 耕平 編曲:萩田光雄2.汚れなき人よ (歌:白川裕二郎)作詩:売野雅勇 作曲:幸 耕平 編曲:佐藤和豊3.二人だけの秘密(オリジナル・カラオケ)4.汚れなき人よ(オリジナル・カラオケ) Bタイプ1.二人だけの秘密作詩:松井五郎 作曲:幸 耕平 編曲:萩田光雄2.恋の迷い子 (歌:酒井一圭)作詩:松井五郎 作曲:幸 耕平 編曲:佐藤和豊3.二人だけの秘密(オリジナル・カラオケ)4.恋の迷い子(オリジナル・カラオケ) Cタイプ1.二人だけの秘密作詩:松井五郎 作曲:幸 耕平 編曲:萩田光雄2.宇宙のかたすみで (歌:後上翔太)作詩:売野雅勇 作曲:幸 耕平 編曲:萩田光雄3.二人だけの秘密(オリジナル・カラオケ)4.宇宙のかたすみで(オリジナル・カラオケ) 関連リンク ◆純烈 オフィシャルサイト◆純烈 オフィシャルブログ

