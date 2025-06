jo0jiが、トヨタ自動車 カローラシリーズ新TVCM「マルチバース」篇のCMソングとして起用されている「条司」を本日配信リリースした。 新曲のタイトル「条司」は、jo0jiが生まれた際のもう一つの名前の候補だという。”もしも自分の名前が違ったら”、というifの世界線のもと「可能性は無限大で自由である」というメッセージを込めた楽曲とのこと。現在放送中のCMではカローラシリーズの各車両が、さまざまなマルチバース空間の中を走り抜ける映像と、気持ちのいい風を感じさせるような本楽曲はきっと人々に新しい開放感をもたらすはずだ。また、CMではjo0ji自身がナレーションを担当しているので、是非チェックしていただきたい。 本楽曲を収録した7月9日に発売する1stアルバム『あえか』のCD購入者特典の絵柄もすべて解禁された。アルバムの特設サイトではその絵柄一覧を見ることができる。アルバムのCDは1形態1CDの初回仕様限定盤は紙ジャケットでリリースされる。これまでに配信リリースしてきた楽曲に、新曲を加えた全13曲を収録。”jo0jiとはなにか”をしっかりと感じられる1枚に仕上がっているという。ジャケット写真は最新のアーティスト写真に続き、写真家のTAKAYが担当。アートワークディレクションはMargtが手がけた。アルバムの特設サイトもオープンしているので、ぜひ覗いてみてほしい。 また、今回TOWER RECORD渋谷店では7月8日のフラゲ日より7月14日までアルバムのコラボレーション企画を開催することが決定した。渋谷店3Fでの特別展示や、渋谷店限定コラボレーションポスターを使用した店頭展開に加え、渋谷店で「あえか」のCDを購入するとTOWER RECORDS渋谷店限定jo0ji「あえか」ポスターがもらえるといった内容になっている。 加えて、Apple MusicではPre-add、SpotifyではPre-saveがスタート。Pre-Add / Pre-Saveページにて事前にお気に入り・予約登録をすると「あえか」のスマホの壁紙画像がもらえる特典付きだ。登録のURLは公式HP・SNSなどをチェックしてみてほしい。 そして、11月からスタートする全国ツアー<jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』>のオフィシャルHP・SNS先行受付も本日スタートしている。7月12日に渋谷CLUB QUATTROで行われるワンマンライブ<onajimi>は即完となっているので、ぜひ全国ツアーをチェックしてみてほしい。 ■「条司」配信:https://jo0ji.lnk.to/Jouji ◆「条司」セルフライナーノーツTOYOTAのカローラのCM曲を作ってほしいというお話をいただいてつくった曲。CMのクリエイティブチームのみなさんとお話をする中で、これからの可能性を感じさせるような映像にしたいというイメージと、幾つかキーワードももらった。その中に「有り得たかもしれない自分」というのがあって、その時に「条司」というタイトルも思いついた。これはもう一つの候補だった自分の名前だ。この名前がついていたらもしかしたら自分は音楽をやってなかったかもしれないな、じゃあどうなっていたのだろう?という想像もしながら、何にでもなれた子供の頃に戻ったような曲をつくろうと思った。 今思い返せば、子供の頃は本当に何にでもなれると思っていたし、映画の主人公みたいに秀でたなにかが自分にもあると信じていた。11歳になったらホグワーツから手紙が届いて魔法使いになれるんだと本気で思っていたし、蜘蛛に噛まれればスパイダーマンになれるんじゃないかと思って、それらしき蜘蛛を探したりもした。無限に可能性を信じて、自由に無邪気に生きていた。 だいぶアホだったなと思う反面、その感じ、簡単に馬鹿にはできないなとも思う。というのも、自分の名前は父親が好きなミュージシャンからとられたもので、それを知ってからというもの、特になにか努力をしていたわけではなかったのに、自分には音楽の才能があると自然と思い込めていたからだ。そんな根拠のない自信があったから、いざ作曲してみるかとなった時も、果たして作れるのだろうか…というような不安は不思議と微塵もなかった。 思い込みであってもいい。きっとそうである、と強く信じる力が、いろんな可能性を生み出すと思った。 突拍子もないことだとしても、信じて突き進んでいくものにだけ可能性が拓ける。周囲にどう言われようと走り続けるしかない。 この曲は、そんなふうに走り続ける人が不安で立ち止まりそうになる時、背中を押してあげられるような曲になったと思う。 ■1stアルバム『あえか』2025年7月9日(水)CD予約:https://jo0ji.lnk.to/aekaPre-Add / Pre-Save:https://jo0ji.lnk.to/_AEKA特設サイト:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/jo0ji/aeka/ ○初回仕様限定盤 KSCL-3593 ¥3,300(税込) ○収録曲 1. ≒ 2. escaper 3. ゑ喪 4. 駄叉 5. Nukui (コカ・コーラシステム「やかんの麦茶 from 爽健美茶」WEB CMソング) 6. 条司 (トヨタ自動車カローラシリーズ新TVCMソング) 7. ワークソング 8. 謳う 9. ランタン […]

