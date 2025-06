米津玄師が、本日リリースしたダブルA面シングル 「Plazma / BOW AND ARROW」を記念して、『メダリスト』原作者・つるまいかだが描きおろされた、TVアニメ『メダリスト』と『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のコラボによるお祝いイラストを公開した。 ◆米津玄師 画像 イラストには、TVアニメ『メダリスト』の主人公・結束いのりと、コーチ・明浦路司、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のマチュ・ニャアン・シュウジ・ハロが描かれており、両作品のキャラクターが対峙する、ここだけでしか見られない貴重な作品が完成した。 「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している作品だ。TVアニメ『メダリスト』はテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて2025年1〜3月に放送され、第2期の制作も決定している。 「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は30以上の国と地域で上映が行われ、現在はTVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が放送されている。 シングル「Plazma / BOW AND ARROW」は全4形態で展開され、ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージの「ハロ盤」、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにした「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態となる。CDには、フル尺とはアレンジの異なる『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』及び『メダリスト』のアニメ・オープニングver.も収録され、「インストーラーデバイス盤」のみに付属するDVDには、「Plazma」「BOW AND ARROW」MVのほか、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver.、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像などが収録されている。 合わせて、<米津玄師 2026 TOUR / GHOST>のチケット最速先行抽選が可能なシリアルナンバーを全形態に封入しており、6月15日23時59分まで申し込みを受付中。 ◾️15thシングル 「Plazma / […]

