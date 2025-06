4s4kiが、初のアニメタイアップとなるTVアニメ『強くてニューサーガ』のオープニングテーマに書き下ろした楽曲「演者」を使用した第2弾PVが公開されたことを発表した。 ◆『強くてニューサーガ』PV 2025年7月からABC、TOKYO MXでの放送が決定しているTVアニメ『強くてニューサーガ』は、シリーズ累計100万部突破の原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太が手掛ける同名小説と、同じく三浦 純が描く同名コミックスのTVアニメ化作品。魔族の侵攻によりボロボロになった世界で、主人公が魔王討伐を果たすが自身も力尽きようとしていたその時、光りに包まれ4年もの時を遡り、二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、前世の記憶と経験を武器に2周目の人生に挑む冒険譚だ。 今回公開されたPVでは、主人公・カイルが時を遡り、様々なキャラクターとの“再会”を経て魔族に立ち向かっていく様子が描かれている。放送に先駆け、未発表となっていた楽曲の一部が初解禁となっているので、ぜひチェックしてほしい。 https://youtu.be/sCWxFiraLiA ◾️「演者」(TVアニメ『強くてニューサーガ』オープニングテーマ)※配信リリース未定 ◆TVアニメ『強くてニューサーガ』 ○放送2025年7月より、ABC・TOKYO MX・BS12・AT-Xにて放送開始ABC:7月2日より毎週水曜日26:15〜TOKYO MX:7月3日より毎週木曜日23:30〜BS12:7月4日より毎週金曜日26:00〜AT-X:7月4日より毎週金曜日23:00〜 (※リピート:毎週火曜日11:00〜 / 毎週木曜日17:00〜) ○配信2025年7月より、dアニメストアほかにて配信開始・7月3日より毎週木曜日26:45〜、最新話先行配信dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video ・7月5日より毎週土曜日26:45〜、最新話配信開始Prime Video / ABEMA / U-NEXT / アニメ放題 / Lemino / DMM TV / AnimeFesta / バンダイチャンネル/ Hulu / FOD / FODチャンネル for Prime Video / ニコニコチャンネル ・7月5日より毎週土曜日午後12:00〜TVer / J:COM STREAM(見放題) / […]

