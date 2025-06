4月14日(月)に放送されたTBS系『CDTVライブ!ライブ!』で初披露され話題となった離婚伝説の「紫陽花」のパフォーマンス動画が公開される。たくさんのリクエストに応えて特別公開となるもので、6月11日(水)20:00〜7月9日(水)19:59の期間限定だ。 TBS系火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』にむけて書き下ろされた楽曲で、過ぎ去る日々の中で誰もがふいに感じる”不安”や”悩み”を、そっと優しさで包み込んでくれるような楽曲となっている。 離婚伝説「紫陽花」 2025年4月9日(水)配信限定リリースhttps://va.lnk.to/sTnc3J 離婚伝説『離婚伝説』 2025年7月23日(水)発売・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)BVCL-1493〜94 / \5,500(税込)・通常盤(CD)BVCL-1495 / \3,300(税込)初生産・初仕様にのみ封入あり(内容は後日発表)予約・購入 https://VA.lnk.to/nfw7TW1.愛が一層メロウ2.あらわれないで3.追憶のフロマージュ4.眩しい、眩しすぎる5.萌6.スパンコールの女7.また旅に誘われて8.You Should Know Your Love9.さらまっぽ10.メルヘンを捨てないで11.カタツムリ 【Blu-ray / 初回生産限定盤】1st ONEMAN LIVE 愛が一層メロウ -Love is more Mellow- @Zepp Shinjuku(TOKYO)2024.03.23 <離婚伝説 2025 ONEMAN TOUR> 11/1(土)東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)11/2(日)宮城 SENDAI GIGS11/8(土)北海道 Zepp Sapporo11/15(土)福岡 Zepp Fukuoka11/16(日)広島 BLUELIVE HIROSHIMA11/22(土)大阪 Zepp Namba(OSAKA)11/23(日)愛知 Zepp Nagoya11/30(日)東京 Zepp DiverCity(TOKYO)チケット https://eplus.jp/rkndnsts/ ◆離婚伝説オフィシャルサイト

