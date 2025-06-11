離婚伝説「紫陽花」パフォーマンス映像、6月11日より期間限定で公開
4月14日（月）に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で初披露され話題となった離婚伝説の「紫陽花」のパフォーマンス動画が公開される。たくさんのリクエストに応えて特別公開となるもので、6月11日（水）20：00〜7月9日（水）19：59の期間限定だ。 TBS系火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』にむけて書き下ろされた楽曲で、過ぎ去る日々の中で誰もがふいに感じる”不安”や”悩み”を、そっと優しさで包み込んでくれるような楽曲となっている。 離婚伝説「紫陽花」 2025年4月9日（水）配信限定リリースhttps://va.lnk.to/sTnc3J 離婚伝説『離婚伝説』 2025年7月23日（水）発売・初回生産限定盤（CD+Blu-ray）BVCL-1493〜94 / \5,500（税込）・通常盤（CD）BVCL-1495 / \3,300（税込）初生産・初仕様にのみ封入あり（内容は後日発表）予約・購入 https://VA.lnk.to/nfw7TW1.愛が一層メロウ2.あらわれないで3.追憶のフロマージュ4.眩しい、眩しすぎる5.萌6.スパンコールの女7.また旅に誘われて8.You Should Know Your Love9.さらまっぽ10.メルヘンを捨てないで11.カタツムリ 【Blu-ray / 初回生産限定盤】1st ONEMAN LIVE 愛が一層メロウ -Love is more Mellow- @Zepp Shinjuku（TOKYO）2024.03.23 ＜離婚伝説 2025 ONEMAN TOUR＞ 11/1（土）東京 Zepp Shinjuku（TOKYO）11/2（日）宮城 SENDAI GIGS11/8（土）北海道 Zepp Sapporo11/15（土）福岡 Zepp Fukuoka11/16（日）広島 BLUELIVE HIROSHIMA11/22（土）大阪 Zepp Namba（OSAKA）11/23（日）愛知 Zepp Nagoya11/30（日）東京 Zepp DiverCity（TOKYO）チケット https://eplus.jp/rkndnsts/ ◆離婚伝説オフィシャルサイト
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