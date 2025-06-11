花火師「山崎煙火製造所」が演出！HBA Special Night 道新・秋華火
北海道新聞社は、2025年9月14日(日)に札幌市豊平区の大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナにて、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を開催します。
HBA Special Night 道新・秋華火
日時 ：2025年9月14日(日) 16:00開場 19:00打上げ(予定)
※雨天決行、台風など荒天時の場合は翌15日(月・祝)に順延
会場 ：大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナ(屋外会場)
所在地 札幌市豊平区羊ケ丘1番地
◇地下鉄東豊線 福住駅より徒歩10分(駐車場なし)
主催 ：北海道新聞社
特別協賛：HBA
後援 ：札幌市、札幌市教育委員会
発数 ：約18,000発(予定)
席数 ：約16,000席
■チケット販売スケジュール
＜ローソンチケット先着先行＞
2025年6月10日(火)12:00〜6月22日(日)22:00
＜各種プレイガイド先着先行＞
2025年6月23日(月)12:00〜6月29日(日)22:00
ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ
＜一般発売＞
2025年7月1日(火)10:00〜9月13日(土)23:59
ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ
【チケット券種】
・テラス席 20,000円(税込)
・SS指定席 7,000円(税込)
・S指定席 6,000円(税込)
・A指定席 5,500円(税込)
・芝生エリア自由席 3,000円(税込)
※小学生以上有料、未就学児は大人1名につき膝上1名まで無料
北海道新聞社は、2025年9月14日(日)に札幌市豊平区の大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナにて、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を2025年も開催。
■全国の花火競技会で内閣総理大臣賞など数々の受賞歴のある「山崎煙火製造所」が北海道初上陸！
(1) 音楽と完全シンクロ！
大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナの超近距離から打ち上げる約1万8,000発、圧巻のエンターテインメント花火ショーです。
(※)「山崎煙火製造所」の「崎」は「立つざき」が正式表記。
昨年の道新・秋華火の様子
(2) 受賞歴多数の花火師「山崎煙火製造所」が演出！
明治36年創業。
世界花火師競技会で世界一にも輝き、有名テーマパークの花火演出も担当している花火師「山崎煙火製造所」が北海道初上陸。
大迫力の花火が楽しめます。
(3) アクセス良好＆幅広い世代に楽しめます！
会場は福住駅から徒歩で来場できる大和ハウス プレミストドームです。
公共交通機関で来場できます。
お子様からご年配の方まで快適にたのしめます。
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