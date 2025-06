北海道新聞社は、2025年9月14日(日)に札幌市豊平区の大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナにて、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を開催します。

HBA Special Night 道新・秋華火

日時 :2025年9月14日(日) 16:00開場 19:00打上げ(予定)

※雨天決行、台風など荒天時の場合は翌15日(月・祝)に順延

会場 :大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナ(屋外会場)

所在地 札幌市豊平区羊ケ丘1番地

◇地下鉄東豊線 福住駅より徒歩10分(駐車場なし)

主催 :北海道新聞社

特別協賛:HBA

後援 :札幌市、札幌市教育委員会

発数 :約18,000発(予定)

席数 :約16,000席

■チケット販売スケジュール

<ローソンチケット先着先行>

2025年6月10日(火)12:00〜6月22日(日)22:00

<各種プレイガイド先着先行>

2025年6月23日(月)12:00〜6月29日(日)22:00

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ

<一般発売>

2025年7月1日(火)10:00〜9月13日(土)23:59

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ

【チケット券種】

・テラス席 20,000円(税込)

・SS指定席 7,000円(税込)

・S指定席 6,000円(税込)

・A指定席 5,500円(税込)

・芝生エリア自由席 3,000円(税込)

※小学生以上有料、未就学児は大人1名につき膝上1名まで無料

北海道新聞社は、2025年9月14日(日)に札幌市豊平区の大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナにて、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を2025年も開催。

■全国の花火競技会で内閣総理大臣賞など数々の受賞歴のある「山崎煙火製造所」が北海道初上陸!

(1) 音楽と完全シンクロ!

大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナの超近距離から打ち上げる約1万8,000発、圧巻のエンターテインメント花火ショーです。

(※)「山崎煙火製造所」の「崎」は「立つざき」が正式表記。

昨年の道新・秋華火の様子

(2) 受賞歴多数の花火師「山崎煙火製造所」が演出!

明治36年創業。

世界花火師競技会で世界一にも輝き、有名テーマパークの花火演出も担当している花火師「山崎煙火製造所」が北海道初上陸。

大迫力の花火が楽しめます。

(3) アクセス良好&幅広い世代に楽しめます!

会場は福住駅から徒歩で来場できる大和ハウス プレミストドームです。

公共交通機関で来場できます。

お子様からご年配の方まで快適にたのしめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 花火師「山崎煙火製造所」が演出!HBA Special Night 道新・秋華火 appeared first on Dtimes.