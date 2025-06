reGretGirlが、約2年ぶりとなるフルアルバム『LOVERS』を本日リリースした。併せて、リード曲となる「ブルーアワー」のMVが公開された。 ◆reGretGirl 動画 本楽曲は“ブルーアワー”=“夜明け前”をテーマに、人々の不安や葛藤に寄り添い、支えとなるような楽曲となっているという。夜明けに向けて走り出すような疾走感溢れるサウンドにも注目して欲しい。 MVは、演奏するメンバーの回りをカメラが駆け巡る疾走感満載の映像で1日の流れを表現している。楽曲が持つ、爽快感がありながらもエモーショナルな雰囲気ともマッチした見応えのある映像に仕上がったとのこと。 https://youtu.be/n6BsAbW1Ozc 本日リリースされた『LOVERS』は、寄り添う= “愛” というテーマを持って、恋愛に限らずさまざまな角度から切り取った“愛” を届ける楽曲たちが制作されたという。2024年にリリースした「帰り道」「純ラブ」「ロスタイム」に加えて、2025年4月2日に先行リリースした「エバーソング」を含む新曲8曲を収録。失恋ソングのみならず様々な日々に寄り添うような楽曲を含んでおり、すべての人に寄り添うこれからのreGretGirl を代表する1枚になっているとのことだ。 店舗別の購入特典などアルバムに関する詳細は『LOVERS』特設サイトをチェックしてほしい。 reGretGirlは、6月19日より初の東名阪ホール公演を含む自身最大規模のワンマンツアー<reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS>を、全国25カ所にて開催する。現在、ライブハウス公演のチケットは一般発売、東名阪のホール公演のチケットはオフィシャル抽選三次先行を受付中だ。 ◾️メジャー3rdフルアルバム『LOVERS』発売日:2025年6月11日(水) COCP-42488・通常盤: \3,300(税込)・コロムビアミュージックショップ限定盤 (限定タオル付き) \4,500(税込) ◆収録楽曲 1. ハンワライナー 2. 純ラブ 3. ブルーアワー 4. エバーソング 5. 知らんけど 6. ロスタイム 7. 陽のあたる言葉 8. オレンジ 9. オトナビゲーション 10. 摩訶不思議ヒステリー 11. 帰り道 ◆先着購入特典 ・タワーレコード(オンライン含む): Recording documentary DVD ・コロムビアミュージックショップ: ラバーキーホルダー(全3色ランダム) ・Amazon.co.jp:メガジャケ ※特典絵柄は後日発表いたします。 […]

