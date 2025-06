スピラ・スピカが、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2のオープニングテーマである新曲「アオとキラメキ」を収録した10thシングル「アオとキラメキ」を8月6日に発売することを発表した。 『その着せ替え人形は恋をする』は、『ヤングガンガン』にて2018年より約7年連載し、2025年3月21日発売『ヤングガンガン』No.07号にて最終回を迎えた、シリーズ累計1300万部を突破した人気漫画。雛人形の顔を作る「頭師(かしらし)」を目指す男子高校生で、クラスに中々馴染めない五条新菜(わかな)と、いつもクラスの輪の中心にいる人気者のギャル・喜多川海夢(まりん)。とあるきっかけで真逆な2人の世界が交わり動き出すコスキュン♡ストーリー。スピラ・スピカが『着せ恋』とタッグを組むのは、2022年に放送されたSeason 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」に続いて2回目となる。 8月6日に発売する10thシングル「アオとキラメキ」のカップリングには、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1 オープニングテーマである「燦々デイズ」のピアノアレンジバージョンも収録されることが明らかとなった。今回のピアノアレンジバージョンでは、スピラ・スピカの初期よりライブサポートを担当している重永亮介がアレンジを手掛け、楽曲や歌声の明るさはそのままながら、突き抜けるような明るさと勢いを表現したオリジナルバージョンと比べ、より情感豊かに、歌詞に歌われるワンシーンワンシーンが目の前に広がっていくような楽曲に仕上がったという。 さらに、期間生産限定盤の特典Blu-rayには、新曲「アオとキラメキ」MVと、撮影の裏側を垣間みることのできるBehind The Scenesに加え、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2のオープニングムービーを収録することも決定。加えて、『その着せ替え人形は恋をする』アニメ描き下ろしのトールケースデジパック仕様となるとのことで、続報を楽しみにお待ちいただきたい。 そして表題曲の「アオとキラメキ」は、アニメの初回放送にあわせ、7月6日0時より先行配信されることも発表された。Season 1よりさらに″自分の好きを大切にする″新菜と海夢に寄り添った、スピラ・スピカがこの夏お届けする全員参加型青春ド直球ソングとのことなので、是非チェックしてほしい。 また、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』公式YouTubeチャンネルにて公開中のOP Reveal PVから楽曲の一部も聴くことができる。 10th Single「アオとキラメキ」の店舗購入者特典や、表題曲「アオとキラメキ」のPre-add / Pre-saveキャンペーン等についても公開されているので、ぜひスピラ・スピカのオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。 ◾️10thシングル「アオとキラメキ」2025年8月6日(水)発売CD予約ストア一覧URL:https://spiraspica.lnk.to/aotokirameki_PKG先行配信ストアURL:https://spiraspica.lnk.to/AotoKirameki ・通常盤・初回仕様(CD only)VVCL-2720 1,650円(税込)・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)VVCL-2721〜2 2,970円(税込)※「その着せ替え人形は恋をする」アニメ描き下ろしトールケースデジパック仕様 ◆CD収録楽曲 1.アオとキラメキ ※TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 オープニングテーマ 【先行配信ジャケット】(作詞:幹葉 作曲・編曲:清家 寛) 2.タイトル未定 3.燦々デイズ -piano ver.- ※TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1 オープニングテーマ (作詞:幹葉 作曲:寺西裕二 ピアノ編曲:重永亮介) 4.アオとキラメキ -Instrumental-(通常盤のみ収録) 4.アオとキラメキ -TV ver.-(期間生産限定盤のみ収録) ◆Blu-ray収録内容(期間生産限定盤のみ収録) 1.アオとキラメキ Music Video 2.アオとキラメキ Behind The Scenes 3.TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 オープニングムービー ◆10th […]

