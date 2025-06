MONKEY MAJIKが、仙台で音楽イベント<enigma music fes 2025>を開催することが決定した。 この音楽イベントは、MONKEY MAJIKが「東北の魅力を知ってもらいたい」「東北の夏をより一層熱くしたい」という郷土愛あふれる熱い思いが発端となり、昨年から始まった仙台の夏フェス企画。 初回の昨年は、彼らとゆかりのあるアーティストTENSONG、HY、Def Tech、ELLEGARDENらが出演。チケット発売直後にソールドアウトとなり、会場をおおいに沸かせた。 2度目となる今年は、8月16日、17日の2日間開催。8月16日に川崎鷹也とSalyu、8月17日にALI、MONGOL800、渋谷すばるという、彼らが同じステージに立ちたいと切望しオファーした5組のアーティストが出揃った。 初日の16日は、音のぬくもりに包まれるようなアコースティックライブを、翌17日はエネルギッシュでグルーヴ感溢れるライブをお届けするとのことだ。 <enigma music fes 2025>日程:2025年8月16日(土)、17日(日) OPEN 14:00 / START 15:00 (両日とも)会場:仙台GIGS ・出演アーティスト8月16日(土) 【DAY1】 川崎鷹也 / Salyu / MONKEY MAJIK8月17日(日) 【DAY2】 ALI / MONGOL800 / 渋谷すばる / MONKEY MAJIK ・チケット料金8月16日(土) 1F自由席整理番号付 \11,000 / 2F全席指定席 \13,0008月17日(日) 1Fスタンディング整理番号付 ¥11,000 / 2F全席指定席 \13,000※いずれもドリンク代\600別途 ・チケット先行受付▼オフィシャル1次 (抽選)6月11日(水) 18:00〜6月22日(日) 23:59https://l-tike.com/enigmfes2025official/ ▼ローソン独占先行 (先着) ※LEncoreカード会員対象6月26日(木)18:00〜7月6日(日)23:00https://l-tike.com/enigmafes2025/ ▼ローソン独占先行 […]

