金子みゆの2ndシングル「絆創膏」が、7月6日(日)にデジタルリリースされる。この楽曲は、同日23:30よりTOKYO MXほかで放送開始となるテレビアニメ『ブサメンガチファイター』のエンディングテーマだ。 「絆創膏」は、穏やかなメロディにリリカルな言葉を重ねた楽曲で、傷ついた心にそっと寄り添い、絆創膏を貼るようなやさしさをまとったナンバーとなっており、作詞には金子みゆ自身も参加しているという。作曲/編曲は芦田菜名子、Marchin、Amala、MATZの4名が担当した作品だ。 ◆ ◆ ◆ 今回TVアニメ『ブサメンガチファイター』にてEDテーマを担当させて頂きます、金子みゆです。EDテーマを担当できること、とても嬉しく思っています。この曲は、挫けそうなときや嫌なことがあったとき、どんな姿でも、どんなときでも守ってあげる、助けてあげるという想いを込めた、ピュアで前向きな可愛らしい曲になりました。アニメとリンクする歌詞にも注目して聴いていただけたら嬉しいです。アニメと一緒にお届けできることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 金子みゆ ◆ ◆ ◆ 金子みゆは福岡で5年間にわたりアイドルとして活動し2023年9月にグループを卒業、現在はモデルや女優としても活躍し、TikTokのフォロワー数は220万人を突破するなどZ世代を中心に支持を集めている。2025年には日本コロムビアからメジャーデビューを果たし、現在放送中のスーパー戦隊シリーズ<ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー>ではエンディングテーマ「ビリビリBe-lie-ving」も担当し、音楽活動の広がりにも注目が集まっている。 金子みゆDigital Single「絆創膏」 2025年7月6日(日)配信リリース オフィシャルHP:https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/各SNSリンク:https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage

The post 金子みゆ2ndシングル「絆創膏」、TVアニメ『ブサメンガチファイター』EDテーマに決定 first appeared on BARKS.