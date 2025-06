▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 35本目▶2025年6月6日(金) 梅田CLUB QUATTRO▶書き手:佐々木亮介 (Vo, G) ◆ ◆ ◆ 大阪での演奏を終えた。このツアーはあと東京と沖縄だけ。どうぞ観に来てください。 それが終われば去年リリースした『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』というアルバムの曲をライブで演奏する機会は減るだろう。 ◇ ◇ 1). WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース この曲のメロディが気に入ってる。特に、所謂サビのメロディが気に入ってる。ピアノで弾くとまた気持ちが良い。普通のコード進行と普通のメロディなのに何故か特別な感じがする、そういう組み合わせを発見したいといつも思う。なかなか見つからない。特別なコード進行と特別なメロディを組み合わせて特別扱いするのって普通じゃん、という気がする時もある。欲しいのは誰にでも出来そうで出来ない特別な何か。それってあんまないんだよな。 ◇ ◇ 2). 虫けらの詩 この曲は3分間Eのパワーコード(ギターを弾く上で最もカンタンな抑え方で、最もカンタンな響きを生み出せる、最も美しいコードの一つ)を弾き続けるだけで演奏が済む、というちょっとした冗談が中心にある。Eのパワーコードが鳴り始め、途中いろいろ歌やら演奏やら喧騒があってもEのパワーコードは鳴り続け、その全てが去ってもまだEのパワーコードは鳴り続け、だからと言ってあたかも永遠に続く美談のようにフェードアウトはしない、ある時突然決して美しくないタイミングで途切れて終わる。 「虫けらの詩」が自分の歌のように思える、という感想をもらうことがある。この曲の中のEのパワーコードみたいに生きている人なのかも知れない。変われないということが心底バカバカしく思えても…俺は今も本気でやってるよ。 ◇ ◇ 3). ゴールド・ディガーズ ホリエさん元気かなあ。「Skeletonize!」のヴォーカルすごいっすよね。 ◇ ◇ 4). ひとさらい 8月23日に上野で弾き語りをやります。<佐々木亮介のひとさらい>という名前の夕方。 ◇ ◇ 5). Eine Kleine Nachtmusik 勲さん元気かなあ。この曲のピアノは高野勲さんが弾いている。GRAPEVINEの新しいアルバム凄まじいすね。「天使ちゃん」で歌われている“あざす”とか”軽トラ”とかに「D E K O T O R A」とのシンパシーを一方的に感じたりしている。 ◇ ◇ 6). D E K […]

