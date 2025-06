バーチャルシンガー・花譜が、2025年6月6日(金)〜6月8日(日)にインドネシア・Jakarta Convention Centerにて行われた<Anime Festival Asia(AFA)Indonesia 2025>に初出演を果たした。 6月7日(土)LIVEステージのトップバッターとして登場した花譜だが、AFAには、2024年シンガポールに続き2度目の出演となる。インドネシアではこれが初のパフォーマンスだ。 1曲目は、2021年に公開された映画「映画大好きポンポさん」の挿入歌「例えば」からスタートし、ピンクのペンライトが大きく揺れ、花譜のライブを待ち侘びていた観客が一気に総立ちとなった。 MCでは、「ついにインドネシアに来ました!ここにいる間にナシゴレンが食べたいです!」と英語で話し、和やかな会話に、客席からは笑いや声援が響き、場内は優しい空気に包まれた。 続く2曲目は、2020年にO.Aされたアニメ「ブラッククローバー」のEDテーマ、今年6周年を記念してリリースされた「Answer -English ver.-」が披露された。5月にシカゴで開催されたアニメセントラルでもパフォーマンスされ海外での活動を広げる花譜のスタンダードナンバーとなっている楽曲だ。 そこからは怒涛のアニメタイアップナンバー「中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。」主題歌「彼女は今、迷宮の中。」、「ロシデレ」ED(第6話)「秘密の言葉」、「うる星やつら」のEDテーマ「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」と披露し最高潮にヒートアップ。そしてラストナンバーは、7月からアニメの放送が始まる「神椿市建設中。」の主題歌「痛みを」を披露した。 最後に花譜から「みなさんのおかげで最高のパフォーマンスができました。またインドネシアのみなさんの前に立てるように頑張ります。絶対にまた会いましょう」とライブを締め括った。 Anime Festival Asia(AFA)Indonesia 2025 花譜セットリスト 1.例えば2.Answer -English ver.-3.彼女は今、迷宮の中 / HoneyWorks feat.花譜4.秘密の言葉5.トウキョウ・シャンディ・ランデヴ / ”MAISONdes” feat.花譜, ツミキ6.痛みを 花譜Remix Album『寓話γ』 2025年7月16日(水) 発売1.アポカリプスより(瀬名航 Remix)2.何者(威戸れもね。 Remix)3.俯瞰する事象(あばらや Remix)4.この世界は美しい(tokiwa Remix)5.スイマー(takachi(muque)Remix)6.ホワイトブーケ(Saku Remix)7.黄金の木(パソコン音楽クラブ Remix)8.ダンダラボッチ(3R2 Remix)9.ゲシュタルト(おとめ Remix)10.カルぺ・ディエム(駱駝法師 Remix)11.スワン(cosMo@暴走P Remix)12.代替嬉々(TORIENA Remix)13.Replaceable Goodbye(KAIRUI Remix) パッケージ版:FINDME STORE by THINKRにて発売https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0203?srsltid=AfmBOoqvdgBQDLFeH7BzmT8by4utuYFLKW25LFsN2vfE8fSGndz4qPKz ◆Anime Festival Asia(AFA)Indonesia 2025オフィシャルサイト

