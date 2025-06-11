µÈËÜ¶½¶È¡¢¸µ¡Ö19¡×¤Î²¬Ê¿·ò¼£¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌóÄù·ë¡¡²¬Ê¿¤Ï¡Ö¤±¤ó¤¸¡×¤Ë²þÌ¾¡¡¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï11Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ö19¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²¬Ê¿·ò¼£(46)¤ÈÀìÂ°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¬Ê¿¤Ï¡Ö¤±¤ó¤¸¡×¤È²þÌ¾¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡Ö6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²¬Ê¿·ò¼£¤ÈÀìÂ°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢²¬Ê¿·ò¼£¤Ï·ÝÌ¾¤òÊ¿²¾Ì¾¤Î¡Ö¤±¤ó¤¸¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬Ê¿²þ¤á¤±¤ó¤¸¤ÏÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Ö²»³Ú³èÆ°¤ÎÂ¾¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÝÌ¾¤ÏÊ¿²¾Ì¾¤Ç¡Ö¤±¤ó¤¸¡×¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡1998Ç¯·ëÀ®¤Î¡Ö19¡×¤Ï¡¢1999Ç¯3·îÈ¯É½¤Î¡Ö¤¢¤Î»æ¥Ò¥³¡¼¥ ¤¯¤â¤ê¶õ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿2002Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢²¬Ê¿¤Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö3B LAB.¡ùS¡Ê¥¹¥ê¡¼¥Ó¡¼¥é¥Ü)¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£