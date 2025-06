マブスとピストンズが今年11月に「NBAメキシコシティゲーム2025」 で対決

6月11日(現地時間10日、日付は以下同)。NBAと『Zignia Live』は、今年11月2日にメキシコシティにあるアリーナCDMXにて、ダラス・マーベリックスとデトロイト・ピストンズによる「NBAメキシコシティゲーム2025」の開催を発表した。

1992年以降、メキシコで試合が開催されるのは34度目。アメリカとカナダを除けば最多の開催数で、今年は2025-26レギュラーシーズンの公式戦として行われる。

メキシコで通算8度目の試合に臨むマブスは、オールスター選出10度を誇るアンソニー・デイビス、4度の優勝経験を持つクレイ・トンプソン、現役屈指のスキルの持ち主カイリー・アービングらが在籍。

今シーズンはウェスタン・カンファレンス10位の39勝43敗でレギュラーシーズンを終え、プレーイン・ゲームで第8シード決定戦まで進むも、メンフィス・グリズリーズに敗れてポストシーズン進出を逃していた。

なお、来シーズンの契約がプレーヤーオプションのカイリーは、今年3月上旬に左ヒザ前十字靭帯を断裂。戦列復帰は2026年1月と予想されているため、メキシコシティゲームは欠場も、このチームは今年のドラフト全体1位指名権を獲得していて、デューク大学1年のクーパー・フラッグを指名することが確実視されている。

一方のピストンズはメキシコで通算3度目の出場。今シーズンはオールスターガードのケイド・カニングハムを中心とした布陣でイースタン・カンファレンス6位の44勝38敗を残し、6シーズンぶりにプレーオフ出場を果たした。

カニングハムのほか、ジェイレン・デューレンやトバイアス・ハリス、ジェイデン・アイビー、アサー・トンプソン、アイザイア・スチュワートといった選手たちが来シーズンも契約下に入っている。

¡La NBA regresa a México! Detroit Pistons vs Dallas Mavericks 🇲🇽🏀

NBA is coming back to Mexico! Detroit Pistons vs Dallas Mavericks 🇲🇽🏀 pic.twitter.com/bqebXf0lig

- NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 11, 2025