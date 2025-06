LE SSERAFIMが、日本4thシングルタイトル曲「DIFFERENT」の英語バージョン「DIFFERENT (English ver.)」を6月13日午後1時にリリース。あわせてビジュアライザーのティザー映像が公開された。

LE SSERAFIMのメンバーたちは、英語歌詞の一部を引用して「i got the sauce so if you wanna try something different」というフレーズとともに歌詞の内容にちなんだ写真を投稿し、楽曲への期待を高めている。

なおLE SSERAFIMは、デビュー後初となるワールドツアーの日本公演を開催中。3日間にわたって行われるさいたまスーパーアリーナ公演では、新曲「DIFFERENT」のステージ初披露に加え、ダンサーを含む大規模な演出など、ファイナルに相応しいパフォーマンスを披露する。

(文=リアルサウンド編集部)