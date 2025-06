EVE OF THE LAIN「フラストレーション」、ガラスの靴は落とさない「片道切符」、札幌某所「最前線」、スランプガール「17」、uiuni「LAMP」の5曲が、7月2日(〜23:59)までPontaパス会員限定で無料ダウンロードできる。ガラスの靴は落とさないガラスの靴は落とさないは、2023年10月、札幌にて結成されたガールズ・ロックバンド。メンバーは、おやすみちゃん(Vo,Gt)、るな(Ba,Cho)で、看護師とバンドの“二刀流”。一度聴けば合唱したくなるキャッチーなメロディと日常を拾い上げる歌詞で、自分の「夢」や「好き」を追いかける人を応援する。

EVE OF THE LAINEVE OF THE LAINは、大阪発4人組ロックバンド。一度聴くと耳に残るキャッチーでポップな楽曲や、ボーカル・惣田のハスキーボイスで歌い上げる「聴かせる」楽曲の二面性を持ち合わせるギターロックバンドだ。札幌某所札幌某所は、2024年1月、北海道・札幌市の高校の軽音楽部で結成。数回のメンバーチェンジを経て、現在は3名で活動中。4月には高校を卒業し、よりアクティブに活動を進めて行く予定だ。スランプガールスランプガールは高校の軽音楽部で結成された、東京都中野区鷺宮発の10代4ピースバンド。都内を中心に積極的にライブ活動を展開し、着実に集客を増やしている若手の有望株だ。uiuniuiuniは、声や音楽性に独特の世界観を持つ個性派アーティスト。音楽は勿論、絵や映画、写真などさまざまなアートにインスピレーションを受け、日々楽曲を制作している。ジャンルはR&Bを一番に好み、普段からchillやネオソウル、ソウルミュージック、シティーポップなどの楽曲から影響を受けているが、J-POPやHIPHOPなど様々な音楽を聴くことで独自の音楽を追求している。