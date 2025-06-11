[6.11 天皇杯2回戦](ベススタ)

※19:00開始

主審:先立圭吾

副審:西橋勲、田代雄大

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 4 井上聖也

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 29 前嶋洋太

DF 77 志知孝明

MF 7 金森健志

MF 15 秋野央樹

MF 18 岩崎悠人

MF 53 前田陽輝

MF 88 松岡大起

FW 49 前田一翔

控え

GK 31 村上昌謙

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

DF 5 上島拓巳

MF 14 名古新太郎

MF 25 北島祐二

MF 8 紺野和也

FW 17 ウェリントン

監督

金明輝

[沖縄SV]

先発

GK 31 宮崎浩太朗

DF 2 水越陽也

DF 3 藤崎将汰

DF 8 沼田圭悟

DF 15 大野篤生

MF 14 高塩隼生

MF 16 有田朱里

MF 20 冨久田和真

MF 27 下口竜空

FW 18 上野瑶介

FW 34 川中健太

控え

GK 1 花田力

DF 25 篠田翔太

DF 4 矢口駿太郎

DF 5 松下大祐

MF 29 村田達哉

MF 32 荒井秀賀

FW 19 安藤阿雄依

FW 9 我那覇和樹

監督

小野木玲