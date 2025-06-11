福岡vs沖縄SV スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ベススタ)
※19:00開始
主審:先立圭吾
副審:西橋勲、田代雄大
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 53 前田陽輝
MF 88 松岡大起
FW 49 前田一翔
控え
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
DF 5 上島拓巳
MF 14 名古新太郎
MF 25 北島祐二
MF 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
[沖縄SV]
先発
GK 31 宮崎浩太朗
DF 2 水越陽也
DF 3 藤崎将汰
DF 8 沼田圭悟
DF 15 大野篤生
MF 14 高塩隼生
MF 16 有田朱里
MF 20 冨久田和真
MF 27 下口竜空
FW 18 上野瑶介
FW 34 川中健太
控え
GK 1 花田力
DF 25 篠田翔太
DF 4 矢口駿太郎
DF 5 松下大祐
MF 29 村田達哉
MF 32 荒井秀賀
FW 19 安藤阿雄依
FW 9 我那覇和樹
監督
小野木玲
※19:00開始
主審:先立圭吾
副審:西橋勲、田代雄大
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 53 前田陽輝
MF 88 松岡大起
FW 49 前田一翔
控え
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 14 名古新太郎
MF 25 北島祐二
MF 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
[沖縄SV]
先発
GK 31 宮崎浩太朗
DF 2 水越陽也
DF 3 藤崎将汰
DF 8 沼田圭悟
DF 15 大野篤生
MF 14 高塩隼生
MF 16 有田朱里
MF 20 冨久田和真
MF 27 下口竜空
FW 18 上野瑶介
FW 34 川中健太
控え
GK 1 花田力
DF 25 篠田翔太
DF 4 矢口駿太郎
DF 5 松下大祐
MF 29 村田達哉
MF 32 荒井秀賀
FW 19 安藤阿雄依
FW 9 我那覇和樹
監督
小野木玲